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  4. CHP ve İYİ Parti adayları arasında gerginlik! 'Lütfen saygılı ol'

CHP ve İYİ Parti adayları arasında gerginlik! 'Lütfen saygılı ol'

09.03.2024 19:15
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Muğla'da CHP ile İYİ Parti adayları arasında tokalaşma gerginliği yaşandı. İYİ Parti Bodrum Belediye başkan adayı Raşit Emir Süer'in esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı Bodrum Belediye Başkanı ve CHP Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı Ahmet Aras'ın elini sıkmayıp, "Bu millete verdiğin sözü tutacaksın. Bu milletin hakkını yedirtmeyeceksin" demesi gerginliğe neden oldu.

CHP ve İYİ Parti adayları arasında gerginlik! 'Lütfen saygılı ol'

Bodrum'da düzenlenen 5'inci Acı Ot Festivali açılışının ardından bölgede esnaf ziyaretinde bulunan Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, İYİ Parti heyeti ile karşılaştı. Aras, İYİ Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Metin Ergun, Bodrum Belediye Baykan adayı Raşit Emir Süer ve diğer İYİ partililerin bulunduğu heyetle selamlaştı.

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"SİZİNLE TOKALAŞMAYACAĞIM"

Ancak, İYİ Parti Bodrum Belediye Baykan adayı Raşit Emir Süer'in; Aras'a elini uzatmayıp, "Sizinle tokalaşmayacağım. Sizin bu millete yaptıklarınızdan dolayı buradayım. Bu millete verdiğin sözü tutacaksın. Bu milletin hakkını yedirtmeyeceksin" dedi.

"LÜTFEN SAYGILI OL"

Bunun üzerine Başkan Aras, "Lütfen saygılı ol. Ben, Bodrum Belediye Başkanıyım. Senin provokasyonlarına gelecek bir adam değilim. Biz bu memleketin çocuğuyuz Vatanımızı milletimizi seven insanlarız. Bu milletin hakimi var savcısı var. Bana AK Parti ağzıyla konuşma" diyerek karşılık verdi.

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Aras, ardından İYİ Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ergun'a "AK Parti'den, İYİ Partiye aday mı çıkardınız?' Bize AK Parti ağzıyla konuşuyor arkadaş. Bu siyaset dilinin Bodrum'da yeri yoktur. Biz burada AK Parti ile İYİ Parti ile her zaman saygı içerisin de yarışıyoruz" diye seslendi.

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Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilen başkan adayları ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Muğla Bodrum CHP İYİ Parti Seçim 2024
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