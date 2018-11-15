CHP ve İYİ Parti'nin '14 il' pazarlığı

Durum böyle olmakla birlikte dün her iki partiden gelen yansımalar iş birliğinin bir “çatı ittifakı” yerine, “bölgesel ittifaklar” şeklinde gerçekleşeceği yönünde…

Bununla birlikte iki liderin 45 dakika süren görüşmesinde hangi konuların ele alındığına ilişkin veri kurmaylarda da mevcut değil.

İki partinin yetkililerinin de altını özenle çizdikleri gibi, heyetler arası görüşmede herhangi bir şehir veya aday adı dile getirilmemiş.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener'in görüşmesinin ardından CHP ve İYİ Parti'nin ittifakının ne şekilde gerçekleşeceği merak ediliyor. İki liderin görüşmesinin ardından önemli kulis bilgilerini köşesinden aktaran haberturk.com yazarı Muharrem Sarıkaya, ilk aşamada 14 büyükşehir üzerinde çalışılacağını yazdı.

Yani, tarafların adına “iş birliği” dedikleri ittifak, Türkiye’nin bütününü kapsamayacak, bazı büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle sınırlı olacak.

Eğer uzlaşı sağlanabiliyorsa, iki partinin uhdesinde olmayan ama bir araya gelinmesi halinde alınabilecek iller de kapsama alınacak.

Büyükşehirlerde sağlanacak ittifakın yarattığı efektin, diğer illerdeki seçmen üzerindeki etkisinin yüksek olacağına inanılıyor.

Nitekim, önceki akşamki görüşmede de bu duruma işaret edilmiş, bir araya gelinmesi halinde kazanılabilecek büyükşehirlerin varlığına işaret edilmiş ama paylaşım yoluna gidilmemiş.

Bu aşamada geçen sandık döneminde yaşanılan olumsuzlukların tekrar etmemesi için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişi yapılmış…

TEZCAN- AYDIN ÇALIŞMASI



İki partinin dün yapılan toplantılarından yansıdığına göre bundan böyle süreç liderler tarafından belirlenen iki kurmay tarafından sürdürülecek.

Bunlar, geçen seçimde de aynı yönde çalışan, dünkü görüşmede de hazır bulunan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın…