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CHP vizyon belgesini açıkladı! İmamoğlu'nun paylaşımı gündem oldu: Halkın sesi, Hakkın sesidir

03.12.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimlerine 7 ay kala partiler projelerini tek tek açıklamaya başladı. AK Parti'nin ardından CHP de vizyon belgesini tanıttı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde yapılan toplantının ardından ismi Cumhurbaşkanı adaylığında sık sık telaffuz edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı çok konuşuldu.

CHP vizyon belgesini açıkladı! İmamoğlu'nun paylaşımı gündem oldu: Halkın sesi, Hakkın sesidir

2023 seçimlerine aylar kala siyasi arenalar hızlandı. Siyasi partilerin ellerindeki kozları oynamaya başladığı şu dönemde yine en çok merak edilen konu altılı masanın kimi aday göstereceği oldu. CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nda sunduğu vizyon belgesi çok konuşulurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tanıtımın hemen ardından paylaştığı tweet sosyal medyaya damga vurdu.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve danışmanlarının projelerini anlattığı toplantının ardından İBB Başkanı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. İmamoğlu sosyal medya hesabından, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Halkın sesi, Hakkın sesidir" sözünü paylaştı.

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Ekrem İmamoğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede ses getirdi. İmamoğlu'nun yazdıkları kimileri tarafından 'adaylık için yapılan bir çağrı' olarak yorumlanırken kimileri tarafından da Kemal Kılıçdaroğlu'na bir gönderme olarak yorumlandı.

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ALTILI MASA ADAYINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Türkiye 2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminin atmosferine girdi. Cumhur İttifakı, adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak açıklarken altılı masa adayını henüz açıklamadı. Siyaset gündeminin en çok merak ettiği soru da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına kimin aday olarak çıkarılacağı... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki gün canlı yayında yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın ismi önümüze aday olarak getirilirse hayır demeyiz demişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da seçim tarihi belli olmadan altılı masanın adayını açıklamayacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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