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CIA'den Putin'in Wagner planı hakkında flaş açıklama! İntikam ve zehirlenme iddiaları...

21.07.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da başlattığı isyan sonrası dünya gündemine bomba gibi düşen Yevgeniy Prigojin, isyanı, Belarus'un araya girmesiyle sonlandırmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Prigojin'in teslim olmasından sonraki hamleleri herkes tarafından merak ediliyordu. Bugün CIA'den flaş bir iddia geldi. Putin'in Wagner üzerindeki planı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar!

CIA'den Putin'in Wagner planı hakkında flaş açıklama! İntikam ve zehirlenme iddiaları...

Prigojin önderliğinde Wagner paralı asker grubunun düzenlediği kalkışma sonrası tüm gözler Rusya'ya çevrilmişti. Haziran ayının sonuna doğru gerçekleşen kalkışma sonrası Putin'in rejimi hakkında önemli zayıflıkların olduğu birçok otorite tarafından ifade edilmişti. Putin Rusyası'nın önemli bir sınavı olarak yorumlanan kalkışma girişimi sonrası CIA Başkanı William Burns, Rus lider Putin'in Prigojin'den intikam almak isteyebileceğini vurguladı.

william burns

"ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞIYOR"

CIA Başkanı Burns, Aspen Güvenlik Forumu'nda konuştu. Konuşmasında Putin'in Prigojin'den intikam alabileceğini vurgulayan Burns, "Şu anda görüdğümüz çok karmaşık bir dans" dedi.

Öte yandan Burns, Putin'in Prigojin hakkında neler yapacağını düşünmek için zaman kazanmaya çalıştığını vurgulayarak, "Putin genel olarak intikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu düşünen biri. Benim deneyimime göre Putin tam bir intikam havarisi ve Prigojin daha fazla cezadan kurtulabilirse şaşırırım." ifadelerini kullandı.

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PRİGOJİN'İN ZEHİRLENME RİSKİ OLABİLİR

ABD Başkanı Joe Biden'ın Wagner'in eski lideri Prigojin hakkında "onun yerinde olsam ne yediğime dikkat eder, gözüm menümde olurdu." demesi üzerine Prigojin'in zehirlenme ihtimalinin olduğu otoriteler tarafından tartışılmıştı.

CIA Başkanı Burns de Biden'ın açıklamaları minvalinde bir açıklamada bulunarak, "Prigojin’in yerinde olsaydım, yemeklerimi önceden tadan kişiyi kovmazdım" dedi.

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