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  4. Çiçekçiyi göremeyince not bıraktı! Gaziantep'te örnek davranış

Çiçekçiyi göremeyince not bıraktı! Gaziantep'te örnek davranış

19.02.2024 17:19 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde gülümseten bir olay yaşandı. Bir çocuk, ailesine papatya almak için gittiği çiçekçide kimseyi bulamayınca aldığı papatya için not bıraktı. Notun üzerinde yazanlar okuyanları gülümsetti.

Çiçekçiyi göremeyince not bıraktı! Gaziantep'te örnek davranış

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Boyno Mahallesi'nde ailesine papatya almak için gittiği çiçekçide kimseyi bulamayınca aldığı papatya için helallik isteyerek not yazan ve siparişten geldikten sonra iş yeri kapısını açtıktan sonra notu gören firma sahibi Ahmet Erdoğan, sosyal medyadan paylaşım yaparak öğrencilerin bulunmasını istedi. Çocukların örnek davranışından etkilenen çiçekçi, çocukların davranışını yazmış oldukları not ile sosyal medyada paylaşarak kutladı. Çiçek firması sahibi Ahmet Erdoğan, öğrencilerinin davranışının kendilerini çok gururlandırdığını söyledi.

"2 PAPATYA ALDIK 2 TANE DE MOR TEKLİ ÇİÇEK ALDIK, HAKKINI HELAL ET ABİ"

Çiçekçide ilgilenen kimseyi bulamayan çocuklar, kağıda yazdıkları "Selam Aleyküm abi biz ailemize çiçek alacaktık. Bekle bekle gelmedin, 2 papatya aldık 2 tane de mor tekli çiçek aldık. Hakkını helal et abi” notunu yazarak bıraktılar.

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"EĞER BENİ GÖRÜR YA DA DUYARSANIZ GELİN SİZE BİR BUKET HEDİYEM OLACAK"

Siparişe giden işletme sahibi işyerine döndükten sonra işyeri kapısını altında bir nota rastladığını söyleyen işyeri sahibi Ahmet Erdoğan, “Gaziantep’te bir çiçekçi esnafı olarak, çiçek siparişine gidip geldikten sonra kapının altında böyle bir nota rastladım. Herhalde bunu yazan öğrenci kardeşimizdir. ‘Selam Aleyküm abi biz ailemize çiçek alacaktık. Bekle bekle gelmedin, 2 papatya aldık 2 tanede mor tekli çiçek aldık. Hakkını helal et abi’ diye not yazan kardeşlerimize helal hoş olsun. Böyle duyarlı çocuk ve gençleri rabbim başımızdan eksik etmesin. Helal hoş olsun. Eğer beni görür ya da duyarsanız gelin sizlere birer buket hediyem olacaktır” diyen Erdoğan, çocukların davranışının örnek alınması gerektiğini ifade etti.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep çiçek
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