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Cihangir İslam canlı yayını terk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 02:16 | Son Güncelleme

Cihangir İslam, katıldığı Akit TV’de yayınlanan Asıl Mesele adlı programı sinirlenerek terk etti. Sosyal medya hesapları üzerinden "FETÖ'yü övdüğü" iddiasına sinirlenen İslam, "Ben engizisyona çıkmam. Bana FETÖ'cü diyen bir modaratörle ben program yapmam" ifadelerini kullandı.

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam, Akit TV’de ekranlara gelen Asıl Mesele adlı programda sunucunun ısrarlı sorularına sinirlenerek yayını terk etti.

TBMM’de yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma açılan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam katıldığı programda, Akit TV’den Yusuf Ozan Demir’in ve Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un sorularını yanıtladı.

"SİZİN DERDİNİZ HAKİKAT FALAN DEĞİL"

Modaratörün, "15 Temmuz'da halkı, 17 Aralık'ta da FETÖ'yü savunuyorsunuz" sözlerine tepki gösteren Cihangir İslam, "Sizin derdiniz hakikat falan değil arkadaşlar. Bana FETÖ'cü diyen bir modaratörle benim konuşacak bir şeyim olmaz. Ben yanılmışım, gerçekten sizin iyi niyetle gerçekleri araştırdığınızı zannederek gelmiştim" diyerek programı terk etti.

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Cihangir İslam Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam Akit TV Asıl Mesele sosyal medya canlı yayın FETÖ

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