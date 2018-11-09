Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam, Akit TV’de ekranlara gelen Asıl Mesele adlı programda sunucunun ısrarlı sorularına sinirlenerek yayını terk etti.

TBMM’de yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma açılan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam katıldığı programda, Akit TV’den Yusuf Ozan Demir’in ve Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun’un sorularını yanıtladı.

"SİZİN DERDİNİZ HAKİKAT FALAN DEĞİL"

Modaratörün, "15 Temmuz'da halkı, 17 Aralık'ta da FETÖ'yü savunuyorsunuz" sözlerine tepki gösteren Cihangir İslam, "Sizin derdiniz hakikat falan değil arkadaşlar. Bana FETÖ'cü diyen bir modaratörle benim konuşacak bir şeyim olmaz. Ben yanılmışım, gerçekten sizin iyi niyetle gerçekleri araştırdığınızı zannederek gelmiştim" diyerek programı terk etti.



