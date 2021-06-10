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Çikolata gerçekten mutluluk veriyor mu? Olumsuz duygularımızı bastırmak için yiyoruz ama...

10.06.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serotonin salgılanmasını sağlayan çikolata, zevk veren gerginliği azaltan etkisiyle kafamızda yer etti. Bu durum da mutsuz, stresli ya da sinirli olduğumuzda istemsizce elimize çikolata almamıza sebep oluyor. Peki çikolata gerçekten mutluluk veriyor mu? Duygusal olarak tetikleyen faktörler sebebiyle kısa süreli modumuzda yükseltme yaşatan çikolata, olumsuz ruh halinin uzamasına bile sebep olabiliyor. Bu noktada çikolata bağımlılığından nasıl kurtulmak gerekiyor?

Bir sorun ya da problem varken kendimizi mutsuz hissedebiliriz. Mutlu olma ihtiyacında da bizi mutlu edecek bir yiyecek ve içeceğe sarılabiliriz. Bu da yaygın olarak çikolata olmaktadır. Fakat sağlık sorunlarına da neden olabildiği için sıklaşmasını istemeyiz.

ÇİKOLATANIN YERİNE SİZİ MUTLU EDEN ŞEYİ KOYUN

Bizi mutlu eden başka bir şeyle çikolatayı yer değiştirdiğimizde bu sorunu aşabiliriz. Bunun için kararlılığa, tutarlılığa, uzun süreli tekrar ihtiyaç vardır. Davranış bilimciler, hatalı yeme davranışının tedavisindeki aşamaları incelemişler. Örneğin çikolatayla karşılaşıyorsunuz, farklı reyona doğru hareket edebilirsiniz. Bunu sürekli tekrarlama ya da kahvenin yanında gelen çikolatayı iade edip sonra içme gibi bir takım önlemler almanız gerekiyor.

ÇİKOLATA BAĞIMLILIĞINI YENMEK İÇİN 5 KEZ TEKRARLARSANIZ...

Davranış bilimcilerin bu önerilerini ilk 5 kez tekrarladığınızda acı çekeceksiniz, mücadele edeceksiniz, kendi içinizde bir zorlanma hissedeceksiniz. Bunun doğal olduğunu söylüyorlar. İşte bu 5 tekrarda yaşadığınız sıkıntı her geçen gün daha düşük seviyede olacak ama daha güçlü olmayacak deniyor.

ÇİKOLATA BAĞIMLILIĞINI İRADENİZLE YENİN

  1. kez çikolata ile ilgili mücadelenizde biraz daha rahatlıyorsunuz ancak her an eski alışkanlıklarınıza geri dönme riskiniz olduğundan söz ediliyor. İşte bu yeni davranış ile ilgili ikame işini yani küçük çikolatayı gofretle değiştirme, reyon değiştirme gibi bir takım önlemleri toplam 6. aya ulaştırdığınızda iradenin büsbütün ellerinizde olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bunu 2 yıla uzattığınızda karşınızda adeta çikolata değil de sigara paketi duruyor ve siz hayatınız boyunca hiç sigara içmemiş bir insanmışsınız gibi rahatlık, özgürlük ve güçlü bir irade hissediyorsunuz. Sanki o başlardaki bağımlılığı yaşayan kişi siz değilmişsiniz gibi oluyor.

ÇİKOLATA MUTLU DEĞİL, MUTSUZ EDİYOR!

Çikolatayı bırakma süreçlerini kararlılıkla sürdürmekte fayda vardır. Çünkü bizi mutluluğa değil aslında mutsuzluğa sürüklemektedir. Bunun nedeni de kilo almamıza ve sağlık sorunlarıyla boğuşmamıza neden olması. Bu nedenle en iyisi bu gibi alışkanlıklarımızı ikame etmek ya da yerine hobi koymak.

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