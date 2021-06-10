Çikolata gerçekten mutluluk veriyor mu? Olumsuz duygularımızı bastırmak için yiyoruz ama...

Bir sorun ya da problem varken kendimizi mutsuz hissedebiliriz. Mutlu olma ihtiyacında da bizi mutlu edecek bir yiyecek ve içeceğe sarılabiliriz. Bu da yaygın olarak çikolata olmaktadır. Fakat sağlık sorunlarına da neden olabildiği için sıklaşmasını istemeyiz.
Bizi mutlu eden başka bir şeyle çikolatayı yer değiştirdiğimizde bu sorunu aşabiliriz. Bunun için kararlılığa, tutarlılığa, uzun süreli tekrar ihtiyaç vardır. Davranış bilimciler, hatalı yeme davranışının tedavisindeki aşamaları incelemişler. Örneğin çikolatayla karşılaşıyorsunuz, farklı reyona doğru hareket edebilirsiniz. Bunu sürekli tekrarlama ya da kahvenin yanında gelen çikolatayı iade edip sonra içme gibi bir takım önlemler almanız gerekiyor.
Davranış bilimcilerin bu önerilerini ilk 5 kez tekrarladığınızda acı çekeceksiniz, mücadele edeceksiniz, kendi içinizde bir zorlanma hissedeceksiniz. Bunun doğal olduğunu söylüyorlar. İşte bu 5 tekrarda yaşadığınız sıkıntı her geçen gün daha düşük seviyede olacak ama daha güçlü olmayacak deniyor.
Çikolatayı bırakma süreçlerini kararlılıkla sürdürmekte fayda vardır. Çünkü bizi mutluluğa değil aslında mutsuzluğa sürüklemektedir. Bunun nedeni de kilo almamıza ve sağlık sorunlarıyla boğuşmamıza neden olması. Bu nedenle en iyisi bu gibi alışkanlıklarımızı ikame etmek ya da yerine hobi koymak.
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