Cildinizi bebek gibi yapacak! Doğal botoks etkisiyle kırışıklıkları geçiren cilt rengini açan maske tarifi

Kırışıklıklar yaş ilerledikçe vücudumuzda meydana gelen değişimler arasında bulunuyor. Kadınlar kırışıklıkları oldukça problem haline getirebiliyor. Kırışıklıkları azaltmak için kolajen içeren besinleri tüketmek, yüz yogası yapmak, bol su içmek, düzenli olarak nemlendirici kullanmak büyük önem taşıyor. Evde yapılan yumurta maskesi de kırışıklıklar, siyah noktalar ve cilt lekeleri konusunda başarılı sonuçlar alınmasını sağlıyor.

YUMURTA AKI MASKESİ

Malzemeler

1 adet yumurtanın beyazı

1 çay kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı zeytinyağı

Yumurta akı maskesi nasıl hazırlanır?

1 adet yumurtayı kırarak sarısıyla beyazını ayırın.

Ardından bir kase içinde yumurta beyazını iyice çırparak köpük kıvamını almasını sağlayın.

Ardından diğer malzemeleri de kaseye ekleyerek yeniden iyice karıştırın.

Yumurta akı maskesi nasıl ve ne sıklıkla uygulanır?

Temiz ve kuru yüz ve boyun bölgesine hafif masajlar yaparak karışımı iyice sürün.

Yalnız göz ve dudak çevresine sürmemeye dikkat etmelisiniz.

Maskeyi 15 dakika kadar cildinize bıraktıktan sonra bol suyla yüzünüzü yıkayın.

Bu maske cildi kurutabildiğinden uygulama bittikten sonra nemlendirici sürebilirsiniz.

Yumurta akı maskesini haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

YUMURTA AKI MASKESİ FAYDALARI

Yüksek protein ve lizozim gibi doğal biyoenzimler içeren yumurta akı maskesinin faydalarını şu şekilde saymak mümkün: