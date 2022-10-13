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Cildinizi bebek gibi yapacak! Doğal botoks etkisiyle kırışıklıkları geçiren cilt rengini açan maske tarifi

13.10.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes cildinin pürüzsüz ve sağlıklı gözükmesini istiyor. Ancak zamanla yaşanan değişimler ciltte çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Kırışıklık, siyah nokta, sivilce gibi sorunları geçirmek için cilt bakımları yapılıyor. Doğru maskeler ile bu cilt sorunlarından sivilce ve siyah noktaları geçirmeniz kırışıklıkları da azaltmanız mümkün.

Cildinizi bebek gibi yapacak! Doğal botoks etkisiyle kırışıklıkları geçiren cilt rengini açan maske tarifi

Kırışıklıklar yaş ilerledikçe vücudumuzda meydana gelen değişimler arasında bulunuyor. Kadınlar kırışıklıkları oldukça problem haline getirebiliyor. Kırışıklıkları azaltmak için kolajen içeren besinleri tüketmek, yüz yogası yapmak, bol su içmek, düzenli olarak nemlendirici kullanmak büyük önem taşıyor. Evde yapılan yumurta maskesi de kırışıklıklar, siyah noktalar ve cilt lekeleri konusunda başarılı sonuçlar alınmasını sağlıyor.

YUMURTA AKI MASKESİ

Malzemeler

  • 1 adet yumurtanın beyazı
  • 1 çay kaşığı limon suyu
  • 1 çay kaşığı bal
  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

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Yumurta akı maskesi nasıl hazırlanır?

  • 1 adet yumurtayı kırarak sarısıyla beyazını ayırın.
  • Ardından bir kase içinde yumurta beyazını iyice çırparak köpük kıvamını almasını sağlayın.
  • Ardından diğer malzemeleri de kaseye ekleyerek yeniden iyice karıştırın.
  • Yumurta akı maskesi nasıl ve ne sıklıkla uygulanır?
  • Temiz ve kuru yüz ve boyun bölgesine hafif masajlar yaparak karışımı iyice sürün.
  • Yalnız göz ve dudak çevresine sürmemeye dikkat etmelisiniz.
  • Maskeyi 15 dakika kadar cildinize bıraktıktan sonra bol suyla yüzünüzü yıkayın.
  • Bu maske cildi kurutabildiğinden uygulama bittikten sonra nemlendirici sürebilirsiniz.
  • Yumurta akı maskesini haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

YUMURTA AKI MASKESİ FAYDALARI

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Yüksek protein ve lizozim gibi doğal biyoenzimler içeren yumurta akı maskesinin faydalarını şu şekilde saymak mümkün:

  • Hücre çoğalma hızını artıran yumurta akı gözenekleri sıkılaştırır; kırışıklık ve yaşlanma etkilerini yok eder.
  • Doğal olarak cildi kurutan yumurta akı özellikle yağlı cilde sahip olanların sıklıkla karşılaştığı sivilce, akne ve siyah nokta gibi sorunlara çözüm olur.
  • İçerdiği doğal biyoenzimler sayesinde ciltteki kir ve yağ birikimlerini gidererek cildi derinlemesine temizler, sağlıklı ve ipeksi bir görünüşe kavuşmasını sağlar.
  • Ayrıca cildi beyazlatarak cilt lekelerini ortadan kaldırır.
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