Cildinizi rahatlatacak ve gerginliği alacak en iyi güneş sonrası kremleri

Her ne kadar güneş koruyucu krem kullansanız da, bronzlaşmak uğruna saatlerce güneşin altında kalmak cildinize zarar verebilir. UV ışınlarının zararlı etkilerinden korunabilmek için mutlaka güneş sonrası kremler ile cildinizi ferahlatmanız ve bakım yapmanız gerekir. Özellikle yaz aylarında deniz veya havuz başında uzun süre güneş ışığına maruz kaldıktan sonra cildiniz neme ihtiyaç duyar. Cildinize gereken nemi sağlamadığınızda ise acı, ağrı, sızı hissedebilirsiniz veya cilt bariyerinizde tahribat olabilir. Bu nedenle after sun krem olarak da anılan güneş sonrası kremler sandığınızdan önemli bir etkiye sahip. Sonuçta cilt bu, ihmale gelmez! Peki hangi güneş kremini nasıl kullanmam gerekiyor, diye soracak olursanız buyurun en iyi güneş sonrası kremine birlikte karar verelim.

1. Pamuklara Sarılıp Sarmalanın: Bioderma PhotoDerm After Sun Milk

Uzanmışsınız kumsala, güneş damlıyor içinize. Mis gibi bronz bir tenin hayalini kuruyorsunuz ama bir yandan da endişelisiniz: Ya pancar gibi kızarırsam? Ya her yerim eşit derecede bronzlaşmazsa? Bu iki endişeyi gidermek için iki temel sorunu çözmeniz gerek. Birincisi kaliteli ve cildinize uygun güneş koruyucu bir krem kullandınız mı? Kullandıysanız zaten kararında yanacaksınız ya da eğer 50 SPF gibi yüksek koruyuculuk özelliği olan bir krem tercih ettiyseniz kendi ten renginizde kalacaksınız. İkincisi ise iyi bir güneş sonrası nemlendiricisine sahip misiniz? Eğer bu soru da tamamsa endişelenecek hiçbir şey yok! Bioderma PhotoDerm After Sun Milk, güneş sonrası nemlendiricileri arasında en çok nem sağlayan ürünlerden. Cildinizin güneşten sonra ihtiyaç duyduğu nemin yanı sıra pamuk gibi bir bakım yaparak sizi sarıp sarmalar. Cildinizi yatıştırırken, UV ışınlarına karşı koruyucu bir kalkan oluşturur. Besleyici, ferahlatıcı ve yatıştırıcı dokusuyla cildinizin esnek ve nemli bir dokuya sahip olmasını sağlar. Aynı zamanda erken yaşlanma etkilerine karşı korur.

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2. Kokunuzla Cezbedin: Yves Rocher Üçü Bir Arada Güneş Sonrası Losyon

Havuzun kloru, denizin tuzu, sahilin yapış yapış kumları derken saçımız ve cildimiz tatilde en çok yıprananlar arasında. Siz tatilinizi yaparken onların bakımını da ihmal etmemeniz gerek. Hem saçlar hem de cilt bu yoğun etkiler altında nemini ve elastikiyetini kaybedebilir. Sonunda keçe gibi bir cilde sahip olmayı istemezsiniz, değil mi? Bunun için havuz veya denizin ardından güneşlendikten sonra Yves Rocher Üçü Bir Arada Güneş Sonrası Losyon imdadınıza yetişiyor. Yumuşacık bir teni geri kazandırmakla kalmıyor, zengin bitkisel içeriği sayesinde bronzluğunuzu koruyor. Hem de bunları yaparken monoi özleriyle misler gibi kokmanızı sağlıyor. Üstelik mineral yağ, paraben, SLS gibi kimyasallar içermeyen vegan bir ürün ve ambalajı geri dönüştürülebilir.

Siz de doğaya saygılı bir tercih yaparak yaz boyunca bronzluğunuzu koruyup plajlarda boy göstermek ve kokunuzla çevrenizi cezbetmek isterseniz böyle buyurun.

3. Bir Dokunuşla Ferahlayın: Garnier Ambre Solaire After Sun Ferahlatıcı Sprey

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Tatildeyken sıcaktan ve güneşten bunaldığınızda teninize şöyle küçük bir fıs yaparak ferahlayabilirsiniz. Nasıl olacak bu iş derseniz, Garniere Ambre Solaire After Sun Ferahlatıcı Sprey tüm sorularınıza cevap veriyor. İçerdiği kaktüs özü sayesinde cildinizi 24 saat nemli tutabiliyor ve hoş kokusu ile muhteşem bir ferahlık sağlıyor. Sprey formunda olduğu için yağlı bir his bırakmıyor. Üstelik kıyafetlerinize ya da çok sevdiğiniz bikininize bulaşarak iz bırakmıyor.

Güneşe maruz kaldıktan sonra kuruyan ve kızaran bir cildiniz varsa bu ürün tam size göre!

4. En Değerli Giysiniz Olan Cildinizi Onarın: La Roche Posay Cicaplast Baume B5

Cildimiz, gerçekten de en değerli giysimiz ve taşıdığımız süre boyunca onu korumamız gerek. Güneş ışınları, koruyucu kremler, deniz, havuz, bakım ürünleri derken ister istemez yıpranan bir dokumuz var. Cildinizdeki dokuyu korumak için zengin içeriğe sahip olan La Roche Posay Cicaplast Baume B5 onarıcı kreminden destek alabilirsiniz. Bu krem, yüzde beş panthenol ve madecassoside içeriğiyle güneş sonrası zarar gören dokuları onararak bakım sağlıyor. Kuru, gergin ve hassas cildi yatıştırıp deformasyonu önleyerek güneş sonrası yanık kremi işlevi görüyor.

Üstelik bebek ve çocuklarda da kullanılabilecek olan bu harika ürünü buradan inceleyebilirsiniz.

5. Hawaii'den Bir Esintiye Ne Dersiniz? : Hawaiian Tropic Güneş Sonrası Jel

Buram buram tropik Hindistan cevizi kokusu ve aloe vera özü ile Hawaii'den bir esintiye ne dersiniz? Bu ürünün içeriğindeki shea yağı ile vücudunuzu ve güneşten etkilenen tüm bölgelerinizi neme doyurabilirsiniz. Özellikle soyulan bölgeler için onarıcı etkisiyle tatil bavullarınızda yer almayı hak ediyor. Jel formunda, hafif ve incecik yapısıyla cildinizde ağırlık hissi yaratmadan bakım sağlıyor.

Siz de tropik adalardan kopup gelmiş gibi tazelenmiş, canlı ve ferah bir cilde sahip olmak isterseniz tıklayın!

6. Bronzluğunuzu Korurken Işıldayın: Nuxe Sun Güneş Sonrası Bakım Kremi

Yumuşak, ipeksi, canlı ve ışıl ışıl bir bronzluk isteyenler buraya toplansın! Nuxe After Sun ile güneş sonrası cildinizi yatıştırırken, hem bronzluğunuzu koruyabilir hem de cildinizin ihtiyacı olan bakımı sağlayabilirsiniz. Başka hiçbir üründe bulamayacağınız keçiboynuzu pudrası içeriğiyle bronzluğunuzu iki haftaya kadar korur. Nuxe güneş sonrası kremini sadece vücudunuzda değil, yüzünüzde de kullanabilirsiniz. Yıpranan cilt bariyerini onarmanın yanı sıra göz alıcı bir parlaklık sağlar.

Kadife gibi yumuşacık ve ışıldayan bir cilde sahip olmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

7. Kendinizi İyi Hissedin: Lancaster Sun Sensitive After Sun Repairing Balm

%96 oranında doğal içeriğe ve vegan formüle sahip olan Lancaster Sun Sensitive Repairing Balm, güneş sonrası meydana gelen hassasiyeti, kızarıklığı ve yanma hissini rahatlatmaya yardımcı olur. Influencerlar tarafından da fazlasıyla övülen ve en çok tercih edilen güneş sonrası nemlendiricilerden olan bu ürünü kullanırken, cildinize zenginleştirilmiş bir bakım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda bronzluk sürenizi bir aya kadar uzatabilmeyi vadediyor.

Hem altın gibi ışıldayan sağlıklı bir cilt hem de kalıcı bir bronzluk için tıklayın!

8. Serinliğin Keyfini Çıkarın: Sebamed After Sun Güneş Sonrası Bakım Losyonu

Yazın bunaltıcı sıcaklarında size iyi gelecek serin mi serin bir önerimiz var. Sebamed güneş sonrası yatıştırıcı balsamın yoğun E vitamini, mentol, allantoin ve bisabolol içeriği sayesinde cildinize yoğun bir ferahlık sağlarken, güneşin etkilerini azaltabilirsiniz. Balsamın cildin doğal yapısına uygun olan pH 5.5 değeri ile cildinizi sağlıklı bir şekilde koruyabilirsiniz. Yüzünüz de dahil olmak üzere vücudunuzda ihtiyaç duyduğunuz her bölgeye uygulayabileceğiniz bu ürünü çocuklar için de kullanabilirsiniz.

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9. Tazelenmiş Canlı Bir Cilde Sahip Olmayı Kim İstemez? : Cosmed After Sun

Tazelenmiş ve sağlıklı bir cilt görünümü kimin hoşuna gitmez ki? Cosmed After Sun sayesinde güneşin etkisiyle nemini kaybeden, hassaslaşan, kızaran cildinizi yatıştırabilirsiniz. Hassaslaşmış cilt bariyerini onarırken aynı zamanda cildinizin nem dengesini de sağlar. Pürüzsüz cilt görünümüne yardımcı olur ve cildinize yoğun bir parlaklık kazandırır.

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10. Bronzlaşırken Gençleşin: Esthederm After Sun Repair

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Tahmin edeceğiniz üzere güneşin yoğun etkileri yaşlanma belirtilerine de neden oluyor. Bu nedenle güneş koruyucu krem olarak veya güneş sonrası kullanacağınız bakım ürünlerinin yaşlanma karşıtı olup olmadığına da dikkat etmeniz gerek. Esthederm After Sun Repair, onarıcı ve yenileyici özelliğiyle cildinizi UV ışınlarının etkilerinden korurken aynı zamanda kırışıklıkları yok eder. Emek vererek kazandığınız bronzluğu uzun bir süre korumanıza yardımcı olur. Bonus bilgi: Bu ürünü aynı zamanda gece kremi olarak da kullanabilirsiniz.

Yeterince merak ettiyseniz buraya bekliyoruz.

Tüm bu ürünleri incelediğinizde güneş sonrası krem ne işe yarar sorusuna ayrıntılı bir şekilde cevap alabilirsiniz. Yine de aklınızda hala after sun krem ne zaman kullanılır ya da güneş sonrası kremi ne zaman sürülür gibi sorular varsa; en kısa zamanda tatile gitmenizi öneririz. Deniş, kum ve güneş keyfiniz bol olsun!

