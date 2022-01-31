Cildinizin turuncu olmasına hazır olun! Uzmanlara göre insanlar Mars'ta çok farklı görünecek

Mars insanlığın bir sonraki evi olarak görülüyor. Bu yüzden Mars odaklı birçok çalışma var. Örneğin Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve ünlü milyarder Elon Musk, önümüzdeki yıllarda Kızıl Gezegen'e insan göndermeyi hedefliyor. Ancak araştırmacılar, Kızıl Gezegen'deki ortamın insan vücuduna etkisi merak ediyor. Çünkü Mars kolonistlerinin sonunda yeni bir insan tipine dönüşmeleri olası.

KIZIL GEZEGEN'DE TURUNCU RENKLİ İNSANLAR

Houston'daki Rice Üniversitesi'nden Dr. Scott Solomon, Mars'ta yaşayan insanların turuncu bir cilde sahip olabileceğini dile getirdi.

The Sun'ın haberine göre; Mars, Dünya'dakinden çok daha ince bir atmosfere sahip ve manyetik alan koruması yok. Bu, insanların kansere neden olan yüksek radyasyon seviyelerinde hayatta kalmanın bir yolunu bulması gerektiği anlamına geliyor. Bunu yapmanın bir yolu ise karotenoid içeren gıdalardan geçiyor. Bu pigmentler havuç ve balkabağı gibi gıdalarda bulunuyor ve onların turuncu renge sahip olmasına neden oluyor.

Cildimizdeki ve kan dolaşımımızdaki karotenoidlerin ise bizi radyasyonun zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

Solomon, vücudunda yüksek düzeyde karotenoide olan insanların üremek için yeterince uzun yaşama sahip olma olasılığının daha yüksek olacağını düşünüyor.

Melanin'den ise Dünya'da bizi UV ışınlarından korumaya yardımcı olan doğal bir pigment olarak bahsediliyor. Ancak bizi Mars'ta korumak için yeterli olmayabileceği dile getiriliyor.

KAFATASIMIZ DEĞİŞİKLİĞE UĞRAYABİLİR

Business Insider'a göre ise Mars'taki zorlu koşullar insan iskeletini ve kaslarını küçültebilir. Örneğin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) kalan astronotlar, böyle bir etkinin benzerini yaşıyorlar. Bilim insanları, bu etkilerin kısa bir süre içinde astronotların başına gelebildiğinden yola çıkarak, uzayda tam zamanlı yaşamanın büyük değişikliklere neden olabileceğini düşünüyorlar.

Örneğin küçülen kafataslarının nörolojik durumlara neden olabileceği söylenirken, zayıflayan kemiklerin ve kasların başka sağlık sorunlarına neden olabileceği de belirtiliyor.

BÜYÜK AMA ÇOK BÜYÜK GÖZLER

Mars, Güneş'ten çok daha uzakta. Bu yüzden Mars'taki normal bir gün, Dünya'dan çok daha karanlık olabilir. Bunu Dünya'daki bulutlu bir gün ile tasvir etmek mümkün. Ancak bu ortam, insan gözlerinin zamanla farklı bir şekle bürünmesine neden olabilir.

Gezegen bilimcisi Dr. Nathalie Cabrol, "Bu yeni ortam koşullarına adapte olmamız gerekiyorsa, o zaman ya optik sistemimiz ve beynimiz retinada daha fazla ışık toplamanın yeni yollarını geliştirmek zorunda kalacak ya da yeni retinalar veya daha büyük gözler geliştireceğiz" dedi.

Mars kolonilerinde yaşayacak insanlarda nasıl değişiklikler olacağını, orada yaşamaya başlamadan göremeyeceğiz. Ancak yine de bu durum, bilim insanlarının söyledikleri oldukça ilginç ve dikkate değer olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

