Çilek bacak/Tavuk derisi bacak görünümüne veda! İşte en etkili yöntemlerle pürüzsüz bacaklara kavuşun

Cilt bakımı yapılırken en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de tartışmasız vücudumuz oluyor. Özellikle yaz aylarında bacak,kol ve koltuk altı bölgelerine yapılan bakımın önemi daha da artıyor. Pürüzsüz bacak ve kol görünümüne ulaşmak için pek çok yöntem bulunuyor. İşte çilek bacak görüntüsünden kolayla ve en etkili şekilde kurtulmanın yolları..

1-LAZER EPİLASYON YAPTIRMAK

Lazer epilasyon sonrası bacak ve kol üzerindeki kıllardan tamamen kurtulduktan sonra vücudunuzun ne kadar pürüzsüz olduğunu görebilirsiniz. Bütçe olarak maliyetli olsa da pürüzsüz görünüme kavuşmada %80 oranında etki göstermektedir.

2-ÖLÜ DERİDEN KURTULMAK

Bilindiği üzere kabak kese yapmak batık kıllardan kurtulma yollarında başta gelir. Çilek bacak görünümü duştan önce at kılı fırçası ile kuru fırçalama yaparak, duşta ise peeling, kabak kese veya köpüklenmeden önce ipek kese kullanarak ölü derinizi atabilirsiniz.

3- VÜCUDA NEM KAZANDIRMAK

Vücudun nemli olması her zaman çok önemlidir. Özellikle duştan çıktıktan sonra vücut çok fazla su kaybetmiş ve kurumuş bir hale gelir. Duş sonrası içeriğinde üre bulununan yoğun nemlendirici etkili ürünleri kullanabilirsiniz.

Krem kullanımı dışında vücut yağı, hindistan cevizi yağı veya bebek yağı da kullanarak vücudunuzu nemlendirebilirsiniz.

DUŞ ALIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

İlk olarak duşta sert keseleme yaparak vücudunuzu tahriş etmemeye özen göstermelisiniz.

Aşırı sıcak su kullanmaktan kaçınmalısınız. Eğer duşta aşırı sıcak su kullanırsanız su kaybederek kurur bu da çilek deri görünümünü arttırır.

Vücudunuza kullandığınız duş jellerine dikkat etmelisiniz. Çok fazla kokulu, kimyasal yapılı duş jeli kullanımını azaltmalısınız.

Duşta peeling yaparken sert yapılı ve büyük tanecikli olmamasına dikkat edin. Dilerseniz evde kendi peelinginizi de hazırlayabilirsiniz. Duşta peeling en fazla haftada 3 kez yapılmalıdır.

EVDE PEELİNG TARİFİ

1 yemek kaşığı limon suyu ve kabuğu

1 yemek kağışı Bal

1yemek kaşığı Şeker

1 yemek kağışı Tuz

3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

Sevdiğiniz doğal yağlar

Bu ürünleri bir kapta karıştırın. 2-3 içinde şeker ve tuzların iyice eriyerek incecik bir peeling olduğunu görebilirsiniz.



