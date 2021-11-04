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Çilem Doğan neden TT oldu? Çilem Doğan neden hapse girecek?

04.11.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın gündeminde olan ve fuhuş yapmaya zorlayan kocasını öldüren Çilem Doğan'ın davası konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyada bugün Çilem Doğan hashtagi gündeme geldi. Peki Çilem Doğan neden TT oldu? Çilem Doğan neden hapse girecek? İşte ayrıntılar...

Çilem Doğan neden TT oldu? Çilem Doğan neden hapse girecek?

Daha önce fuhuş yapmaya zorlayan kocasını öldüren Çilem Doğan'ın davası konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyada Çilem Doğan hashtaginin neden TT olduğu araştırılıyor. Peki Çilem Doğan neden TT oldu?

ÇİLEM DOĞAN NEDEN TT OLDU?

Çilem Doğan, 2013 yılında evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürmüştü. Tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 sene hapis cezasına çarptırılmıştı.

Çilem Doğan'ın avukatı da 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi için talepte bulunmuştu. Mahkeme heyeti ise Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016 tarihinde 50 bin TL kefaletle tahliye etmişti. Dava daha sonra Yargıtay'a gönderilmişti. 5 yılın sonrasında bugün Doğan'ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Kararla beraber Doğan, yeniden cezaevine girecek. Bu sebeple sosyal medyada yeniden Çilem Doğan etiketi gündem oldu.

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