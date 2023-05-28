Cilt doktoru genital ağdanın zararlarını paylaştı! Bikini bölgesine ağda yapmanın 4 tehlikesi

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için lazer epilasyon gibi kalıcı çözümleri tercih etmeyen ağda ve tıraş bıçaklarını kullanıyor. Yaz aylarında uzun süre pürüzsüz kalabilmek adına ağda kullananlar çeşitli problemlerle karşılaşabiliyor. Cilt doktoru Eva Melegh, genital bölgenizi ağdalamanın ve tıraş etmenin ortaya çıkabileceği cilt problemleri hakkında uyardı.

1- DÖKÜNTÜLER

Dr. Melegh, ağda ve tıraş sonrası kızarıklıklar vücudun herhangi bir yerinde yaygın olmakla birlikte kasık bölgenizin derisinin daha ince ve özellikle hassas olduğunu, bunun da herhangi bir bakıma karşı aşırı duyarlılığa yol açtığını söyledi.

Doktor, ağda veya tıraştan sonra iki gün boyunca tanga veya g-stringlerden kaçınmanızı ve bunun yerine pamuklu iç çamaşırı tercih etmenizi tavsiye etti .

2- ENFEKTE GÖZENEKLER

Dr. Melegh'e göre: "Ağda, tüyleri cilt gözeneklerinden çekip çıkarır ve geçici olarak bir dakikalık 'açık delik' bırakır." Aynı zamanda "sıklıkla kılı tutan cilt gözeneklerinin üst kısmını kıstırır ve ciltte bir dakikalık aşınmaya neden olur."

Kasık bölgeniz genellikle çok az hava alır ve sıcak olma eğilimindedir. İç çamaşırı mini açık yarada bakteri ve mayanın hızla üremesini teşvik eder. Cilt uzmanı, bu durumun cildin sivilceli görünmesine neden olan korkunç enfekte gözeneklere bırakabileceğini söyledi.

Bununla mücadele etmek için, iyileşen cilt gözeneklerinde bakteri birikmesini önlemek için ağda veya tıraştan sonra dört güne kadar bölgeyi her gün nazikçe pul pul dökmenizi tavsiye etti. Ayrıca, ağda veya tıraştan sonra bir ila iki gün boyunca bölgenin hava almasına izin vermek için ağdadan bir gün sonra daha bol giysiler giymeye çalışın, diye ekledi.

3- KURU CİLT

Dr. Melegh, "Düzenli ağda ve tıraş, kasık kılı nemi ve yağları hapsedip cildi daha nemli tuttuğundan, kasık derisini daha kuru hale getirir" dedi. Ağda cildin üst tabakası kaldırır, yani cilt bariyeri zayıfladığından fazladan nem kaybolur, diye devam etti.

Dr. Melegh'e göre, kuaförlerde ve güzellik merkezlerinde tüylerinizi ağdalamak veya tıraş etmek aslında labianızda travmaya neden olabilir ve bu da, herpes virüsünü taşıyan nüfusun yüzde 50'sindeyseniz bir uçuk salgınını tetikleyebilir.



