Cilt problemlerine neden olan durdurulamaz sebep!

İnsana ait olan her şey gibi, cildimiz de özen, bakım ve küçük dokunuşları hakediyor. İlerleyen yaşlarda cildimizde bilimsel açıdan ne gibi değişiklikler oluyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilge Ateş konu hakkında bilgi verdi:

Cildimizde nem oranı azalır.

Ölü deri hücreleri cildin yüzeyinden daha yavaş atılır ve deri sertleşir.

Cildin alt yapısındaki kollajen ve elastin cilde sağlamlık ve esneklik verir. Yaşlanmayla kollajen ve elastin meydana getiren fibroblastlar azalır. Ara madde üretimi ve destek dokusu bozulur.

Damar duvarları zayıflar ve dışarıdan görünür hale gelir.

Çiller, siyah noktalar, kırmızı benler ortaya çıkar, yaşlılık lekeleri belirir.

Benler veya kötü huylu oluşumlar ortaya çıkabilir.

Tüm bunların sonucunda mimik çizgileri belirginleşir, ince ve derin kırışıklıklar oluşur ve cildimiz sarkmaya başlar.



