Ciltte oluşan morluklardan daha kısa sürede kurtulmak mümkün! Ananas, arnika...

ARNİKA BİTKİSİNDEN FAYDALANIN

Arnika bitkisinin enflamasyonu ve şişliği azalttığı söylenir. Bu nedenle morluk tedavisi için ideal bir seçenek olarak öne çıkar. 2010 senesinde yapılan bir çalışmaya göre, arnika bitkisi içeren merhemler morarmayı hızlı bir şekilde azaltabilir. Çürük üzerine birkaç damla arnika merhemi sürebilirsiniz.

ALOE VERA KREMİ KULLANIN

Aloe vera bitkisi, ağrı ve iltihabı gidermek için tercih edilen iyi bir yöntem. Etkilenen bölgeye aloe vera jeli ya da kremi uygulayabilirsiniz. Ancak, saf aloe vera ürünü kullandığınızdan emin olmalısınız. Katkı maddesi bulunan ürünlerin, pek fazla işe yaramayacağını bilmelisiniz.

K VİTAMİNİ İÇEREN BİR KREM DENEYİN

K vitamini, kanın pıhtılaşmasına yardım eden temel bir besin. Bu yüzden K vitamini içeren kremlerin, morluk tedavisinde etkili olduğu bir gerçek. K vitamini barındıran bir cilt kremini, günde en az iki kez yaranın üzerine hafifçe sürün.

C VİTAMİNİ İÇEREN ÜRÜNLERİ DENEYİN

C vitamini, anti-enflamatuar özelliklere sahip ve yara iyileşmesini en iyi şekilde destekler. Ayrıca C vitaminli jeller, kremler ya da serumlar sayesinde cilt morluğundan kurtulmanız mümkün. Bunun için, C vitamini içeren bir ürünü bir-iki gün kadar ilgili bölgeye uygulamanız yeterli.

ANANAS TÜKETİN

Bromelain isimli enzimi yapısında bulundan ananas, morlukların şiddetini azaltmaya yardım eder. İltihabın kısa sürede yok olması için ananas tüketebilirsiniz.