Ciltte oluşan morluklardan daha kısa sürede kurtulmak mümkün! Ananas, arnika...

Deride hapsolmuş kan, gün geçtikçe renk değişikliğine uğrar ve gri, mavi ya da mor bir iz bırakır. Bu iz genellikle dokunmaya karşı duyarlı olur. Hasarın çoğu cilt yüzeyinin altında bulunduğu için morlukların tedavisi zor olabilir. Yine de birkaç yöntem sayesinde cilt morluğundan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

BUZ TEDAVİSİ

Bölgedeki kan akışını azaltmak için yaralanma sonrasında hemen buz tedavisi uygulayın. Kan damarlarına soğuk kompres yapılması, çevredeki dokuya sızan kan miktarını azaltabilir. Bu durum, morlukların belirginleşmesini önleyebilir ve şişliği azaltabilir.

ISI TEDAVİSİ

Dolaşımı hızlandırmak ve kan akışını artırmak için ısı tedavisi uygulayın. Bu işlem, çürük meydana geldikten sonra deride sıkışan kanı temizlemeye yardımcı olur. Isı tedavisi ayrıca gergin kasları gevşetir ve ağrıyı hafifletebilir. Bu uygulamayı bir ısı yastığı ya da su şişesi ile yapabilirsiniz. Sıcak bir duş almak da iyi bir seçenek.

BANDAJ KULLANIN

Çürük olan bölgeyi elastik bir bandaj ile iyice sarın. Uygulama, dokuları sıkıştırıp kan damarlarının çatlamasını önler. Bandaj kullanımı, morluğun şiddetini azaltır, ağrıyı ve şişliği hafifletir.