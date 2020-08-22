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Ciltte oluşan morluklardan daha kısa sürede kurtulmak mümkün! Ananas, arnika...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cilt morlukları, bir yaralanma neticesinde ortaya çıkan doğal bir tepkidir. Cilt altında bulunan küçük kan damarları, ufak bir darbeyle bile zarar görebilir ve kan oturmaları meydana gelebilir. Peki, cilt morluklarından nasıl kurtulabilirsiniz? Tüm pratik yöntemleri bu yazıda bulabilirsiniz!

Ciltte oluşan morluklardan daha kısa sürede kurtulmak mümkün! Ananas, arnika...

Deride hapsolmuş kan, gün geçtikçe renk değişikliğine uğrar ve gri, mavi ya da mor bir iz bırakır. Bu iz genellikle dokunmaya karşı duyarlı olur. Hasarın çoğu cilt yüzeyinin altında bulunduğu için morlukların tedavisi zor olabilir. Yine de birkaç yöntem sayesinde cilt morluğundan kısa sürede kurtulabilirsiniz.

BUZ TEDAVİSİ

Bölgedeki kan akışını azaltmak için yaralanma sonrasında hemen buz tedavisi uygulayın. Kan damarlarına soğuk kompres yapılması, çevredeki dokuya sızan kan miktarını azaltabilir. Bu durum, morlukların belirginleşmesini önleyebilir ve şişliği azaltabilir.

ISI TEDAVİSİ

Dolaşımı hızlandırmak ve kan akışını artırmak için ısı tedavisi uygulayın. Bu işlem, çürük meydana geldikten sonra deride sıkışan kanı temizlemeye yardımcı olur. Isı tedavisi ayrıca gergin kasları gevşetir ve ağrıyı hafifletebilir. Bu uygulamayı bir ısı yastığı ya da su şişesi ile yapabilirsiniz. Sıcak bir duş almak da iyi bir seçenek.

BANDAJ KULLANIN

Çürük olan bölgeyi elastik bir bandaj ile iyice sarın. Uygulama, dokuları sıkıştırıp kan damarlarının çatlamasını önler. Bandaj kullanımı, morluğun şiddetini azaltır, ağrıyı ve şişliği hafifletir.

ARNİKA BİTKİSİNDEN FAYDALANIN

Arnika bitkisinin enflamasyonu ve şişliği azalttığı söylenir. Bu nedenle morluk tedavisi için ideal bir seçenek olarak öne çıkar. 2010 senesinde yapılan bir çalışmaya göre, arnika bitkisi içeren merhemler morarmayı hızlı bir şekilde azaltabilir. Çürük üzerine birkaç damla arnika merhemi sürebilirsiniz.

ALOE VERA KREMİ KULLANIN

Aloe vera bitkisi, ağrı ve iltihabı gidermek için tercih edilen iyi bir yöntem. Etkilenen bölgeye aloe vera jeli ya da kremi uygulayabilirsiniz. Ancak, saf aloe vera ürünü kullandığınızdan emin olmalısınız. Katkı maddesi bulunan ürünlerin, pek fazla işe yaramayacağını bilmelisiniz.

K VİTAMİNİ İÇEREN BİR KREM DENEYİN

K vitamini, kanın pıhtılaşmasına yardım eden temel bir besin. Bu yüzden K vitamini içeren kremlerin, morluk tedavisinde etkili olduğu bir gerçek. K vitamini barındıran bir cilt kremini, günde en az iki kez yaranın üzerine hafifçe sürün.

C VİTAMİNİ İÇEREN ÜRÜNLERİ DENEYİN

C vitamini, anti-enflamatuar özelliklere sahip ve yara iyileşmesini en iyi şekilde destekler. Ayrıca C vitaminli jeller, kremler ya da serumlar sayesinde cilt morluğundan kurtulmanız mümkün. Bunun için, C vitamini içeren bir ürünü bir-iki gün kadar ilgili bölgeye uygulamanız yeterli.

ANANAS TÜKETİN

Bromelain isimli enzimi yapısında bulundan ananas, morlukların şiddetini azaltmaya yardım eder. İltihabın kısa sürede yok olması için ananas tüketebilirsiniz.

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