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  4. Çin, akademik alıntı sayısında ilk kez ABD'yi geride bıraktı

Çin, akademik alıntı sayısında ilk kez ABD'yi geride bıraktı

12.08.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, Japonya'da yapılan bir araştırmada, en fazla alıntılanan akademik makale sayısında ilk kez ABD'yi geride bırakarak birinci oldu.

Çin, akademik alıntı sayısında ilk kez ABD'yi geride bıraktı

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Ulusal Bilim ve Teknoloji Politika Enstitüsünün hazırladığı rapora göre, 2017 ve 2019 döneminde yayımlanan makalelerde Çin, yaygın alıntılanan 40 bin 219 makale üreterek ilk sırada yer aldı.

ÇİN'İ ABD VE İNGİLTERE İZLEDİ

Çin'i 37 bin 124 makaleyle ABD, 8 bin 687 makaleyle İngiltere izledi.

EN FAZLA ALINTILANAN MAKALELER

Çinli araştırmacıların en fazla alıntılanan makaleleri; malzeme bilimi, kimya, mühendislik, bilgisayar bilimi ve matematik alanlarındaki yayınlar oldu.

Öte yandan araştırmanın yapıldığı Japonya, 3 bin 787 makaleyle 10. sıra kaldı. Japonya 1997-1999'da 4 bin 336 makaleyle 4. sıraya kadar çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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