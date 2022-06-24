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Çin'de dehşete düşüren olay! Elektrikli otomobil 3. kattan düştü: 2 ölü

24.06.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, araçlarından birinin Şanghay'daki merkezinin üçüncü katından düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazanın kesin nedeni henüz bilinmezken, şirket yaptığı açıklamada ise "Olay yerindeki durumun analizine dayanarak bunun bir kaza olduğunu ve araçtan kaynaklanmadığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Çin'de elektrikli otomobil 3. kattan düştü. Ülkedeki elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Nio'nun Şanghay'daki merkez binasında meydana gelen olayda bir araç 3. kattan aşağı düştü. Kazanın ardından firma yetkilileri, aracın içindeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kazanın nedeninin ise henüz bilinmediğini söyledi.

"BUNUN BİR KAZA OLDUĞUNU VE ARAÇTAN KAYNAKLANMADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimiz, kazanın nedeninin araştırılması için polisle işbirliği yapmıştır.

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Olay yerindeki durumun analizine dayanarak bunun bir kaza olduğunu ve araçtan kaynaklanmadığını söyleyebiliriz. Hayatını kaybeden meslektaşlarımızın yaşadığı kazadan dolayı çok üzgünüz. Ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz" denildi. (İHA)

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