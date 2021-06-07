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  4. Çin’de kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat sonra kurtarıldı

Çin’de kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat sonra kurtarıldı

07.06.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Yunnan eyaletinde kuyuya düşen 2 yaşındaki kız çocuğu itfaiye ekibi tarafından 10 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Çin’in Yunnan eyaletinin güneydoğusundaki Mengzi kentinde 2 yaşındaki bir kız çocuğu 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çocuğu 40 santimetre çapındaki kuyudan çıkartmak için iş makinesi kullandı. İtfaiyeciler iş makinesiyle genişletilen kuyunun borularını kırarak kuyudan aşağı indi. Yaklaşık 10 saat süren kurtarma operasyonunun ardından çocuk kuyudan çıkarıldı. Küçük kız kuyudan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılırken, durumunun stabil olduğu belirtildi.

(İHA)

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