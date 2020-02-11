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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, koronavirüs salgınının ardından günler sonra ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.02.2020 10:18 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkesinde yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınına ilk kez dikkati çeken Doktor Li Wenliang'ın virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ilk defa halk karşısına çıktı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, koronavirüs salgınının ardından günler sonra ortaya çıktı

Çin'de ilk kez 2019 Aralık'ta yerel bir deniz ürünleri pazarında SARS benzeri bir virüsün ortaya çıktığını, tıp fakültesinden arkadaşlarının yer aldığı mesajlaşma grubunda duyuran Li'nin ölümü sosyal medyada tepkilere yol açtı. Pekin yönetimi, doktorun ölümünü araştırmak üzere Komünist Parti'nin üst disiplin organından bir ekip göndererek harekete geçti.

Xinhua'nın haberine göre ise Çin Devlet Başkanı Xi temel düzeyde salgın önleme ve kontrolüyle günlük ihtiyaçların karşılanması hakkında bilgi edinmek üzere başkent Pekin'i ziyaret etti. Xi, 19 Ocak'tan 21 Ocak'a kadar Yunnan eyaletine düzenlediği bir geziden bu yana ilk kez halkla bir araya geldi.

Pekin'deki salgını önleme ve kontrol çalışmalarını denetleyen Xi'nin yetkililerden bilgi alırken ve ateşi ölçülürken çekilen maskeli fotoğrafları da paylaşıldı. Xi'nin halkla bir arada olduğu anlarda kimseyle el sıkışmaması da dikkat çekti.

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EN SON 5 ŞUBAT'TA KAMERALARIN KARŞISINA GEÇMİŞTİ

Xi, 3 Şubat'ta aralarında Başbakan ve ülkenin en üst düzey yasama mekanizması Ulusal Halk Kongresinin Başkanı'nın bulunduğu, Çin Komünist Partisi’nin en üst düzey 7 yetkilisinden oluşan Politbüro Daimi Komitesi'ni yeni tip koronavirüs salgını gündemiyle toplamıştı.

Xi, son olarak 5 Şubat'ta Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile Pekin'de bir araya geldiğinde kameraların karşısına geçmişti.

Çin’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 1017, salgından etkilenenlerin sayısı da 42 bin 638’e yükseldi.

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