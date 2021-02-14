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Çin, DSÖ heyetinden bilgi gizlendiğine ilişkin ABD'nin eleştirilerine tepki gösterdi

14.02.2021 22:37 | Son Güncelleme:
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Çin, DSÖ heyetinden bilgi gizlendiğine ilişkin ABD'nin eleştirilerine tepki gösterdi

Çin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinden, salgının başlangıcındaki vakalara ilişkin ham bilgilerin gizlediğine yönelik ABD'nin eleştirilerine tepki gösterdi.

Çin'in Washington Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Kovid-19 konusunda uluslararası iş birliğine ciddi şekilde zarar verdiği ve DSÖ'yü destekleyen diğer ülkeler ile örgütü suçladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Çin, ABD'nin ciddi, samimi, şeffaf bir tutum sergileyeceğini ve sorumluluğunu üstleneceğini, DSÖ'yü destekleyeceğini umuyor." ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Kovid-19'un kökeninin araştırılması sürecine ilişkin "derin endişeler taşıdığını" belirterek, "Bu raporun bağımsız olması ve uzman bulgularının Çin hükümetinin müdahalesi veya değişikliğine uğramaması zorunludur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, DSÖ heyetinin Avustralyalı ve Danimarkalı üyeleri, Çin'in salgının nasıl ve ne zaman yayılmaya başladığını belirlemelerine yardımcı olabilecek "ilk vakalara ait ham bilgileri vermediğini" iddia etmişti.

Çin'in verileri sunma konusundaki isteksizliği, çok sayıda ülke ve bilim insanının, Çin'in salgının kökenlerini araştırmaya yönelik yaklaşımında şeffaflık eksikliği yorumlarına yol açmıştı.

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ÇİN, SORUŞTURMA ÇAĞRILARINI GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Uluslararası baskıların artmasının ardından ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşturulan heyet, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizelerin alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

İzinlerin alınmasının ardından 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelen heyet 14 gün karantinada tutulmuş, bu sürede Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan'daki deniz ürünleri gıda pazarının yanı sıra Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi, Vuhan Jinyintan Hastanesi, Hubey Eyaleti Hastalık Kontrol Merkezi ve Hayvan Hastalıkları Merkezinde incelemeler yapmıştı.

KOVID-19, İLK KEZ VUHAN'DAKİ GIDA PAZARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 31 Aralık 2019'da "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı. (AA)

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