HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin, geniş kapsamlı kullanım için iki Kovid-19 aşısına daha onay verdi

Çin, geniş kapsamlı kullanım için iki Kovid-19 aşısına daha onay verdi

25.02.2021 21:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çin, geniş kapsamlı kullanım için iki Kovid-19 aşısına daha onay verdi

Çin, geniş kapsamlı kullanım için CanSino Biologics ve Sinopharm aşılarına şartlı onay vererek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesindeki aşı tedarikçilerini artırdı.

Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresinden (NMPA) yapılan açıklamada, Çinli özel şirket CanSino Biologics ve kamu şirketi Sinopharm'ın Kovid-19 aşılarının da geniş kapsamlı kullanım için şartlı onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, her iki aşının da halihazırda acil durum için seçilmiş insan grupları arasında kullanıldığı kaydedildi.

TEK DOZ KULLANIMA SAHİP İLK AŞI

CanSino'nun aşısının, Çin'in Askeri Bilimler Akademisi bünyesindeki Tıp Enstitüsünde araştırmacı Chen Wei liderliğindeki bir ekip tarafından geliştirildiği bildirilirken, özel bir şirket tarafından üretilen ve tek dozluk kullanıma sahip ilk Kovid-19 aşısı olduğu ifade edildi.

Bu aşının yüzde 65,28 oranında etkili olduğu aktarıldı. Açıklamada aşının, 2-8 santigrat derecelerde saklanabildiği, bunun da aşıyı, "özellikle halk sağlığı konusunda yeterli imkanların olmadığı bölgeler için daha erişilebilir hale getirilebileceği" vurgulandı.

Ad5-nCoV adlı aşı, 2020 Haziran ayından bu yana, Çin Merkez Askeri Komisyonu bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Bürosu tarafından orduda acil kullanım için onaylanmıştı.

CanSino'nun CEO'su Xuefeng Yu, yaptığı açıklamada, aşılarının yaklaşık 150 bin askeri personele verildiğini, 5 ülkede (Pakistan, Meksika, Şili, Arjantin ve Rusya) 40 binden fazla gönüllü üzerinde denendiğini ve Meksika ile Pakistan tarafından onaylandığını belirtti.

CanSino Biologics'in, Sinovac ve Sinopharm'dan daha az üretim kapasitesine sahip olduğu bilinirken, şirketin sözcüsü, basın tarafından bu konuyla ilgili yöneltilen soruları, 26 Şubat'ta açıklama yapılacağını söyleyerek yanıtlamadı.

Sinopharm'ın yan kuruluşu Wuhan Institute of Biologics'ten yapılan açıklamada da aşının, yüzde 72,51 oranında etkili olduğu ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birkaç ülkede daha son test aşamasından geçtiği bildirildi.

CanSino Biologics ve Sinopharm, güvenlik ve etkinlik gösteren detaylı son test verilerini ise kamuoyuna açıklamadı.

Çin, daha önce Sinovac tarafından üretilen CoronVac aşısını yaygın kullanım için onaylamıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı? Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı?
Putin, Paşinyan ile görüştüPutin, Paşinyan ile görüştü
Maun suresinin anlamı ve tefsiri nedir?Maun suresinin anlamı ve tefsiri nedir?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

İbo Show'un konukları belli oldu!

İbo Show'un konukları belli oldu!

Anne baba öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı

Anne baba öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Putin ve Paşinyan Ermenistan’daki durumu görüştü

Putin, Paşinyan ile görüştü

Antik Mısır’ın "Mona Lisa"sı binlerce yıl önce soyu tükenen hayvanı ortaya çıkardı!

Binlerce yıl önce soyu tükenen hayvan ortaya çıktı!

Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Dedeağaç'ta ABD çıkarması!

Batı Trakya'da tatbikat hareketliliği: Dedeağaç'ta ABD çıkarması!

Son Dakika! Ermenistan'da darbe girişimi! Halk sokaklara çıktı Paşinyan'dan açıklama geldi

Paşinyan: Asker işini yapsın!

Çin lideri Şi, ülkede 'aşırı yoksulluğun' bitirildiğini açıkladı

Ülkede 'aşırı yoksulluk' bitirildi!

ABD'li emekli korgeneral: YPG'ye silah vermemiz hataydı

ABD'li emekli korgeneral: YPG'ye silah vermemiz hataydı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.