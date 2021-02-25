Çin, geniş kapsamlı kullanım için iki Kovid-19 aşısına daha onay verdi

Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresinden (NMPA) yapılan açıklamada, Çinli özel şirket CanSino Biologics ve kamu şirketi Sinopharm'ın Kovid-19 aşılarının da geniş kapsamlı kullanım için şartlı onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, her iki aşının da halihazırda acil durum için seçilmiş insan grupları arasında kullanıldığı kaydedildi.

TEK DOZ KULLANIMA SAHİP İLK AŞI

CanSino'nun aşısının, Çin'in Askeri Bilimler Akademisi bünyesindeki Tıp Enstitüsünde araştırmacı Chen Wei liderliğindeki bir ekip tarafından geliştirildiği bildirilirken, özel bir şirket tarafından üretilen ve tek dozluk kullanıma sahip ilk Kovid-19 aşısı olduğu ifade edildi.

Bu aşının yüzde 65,28 oranında etkili olduğu aktarıldı. Açıklamada aşının, 2-8 santigrat derecelerde saklanabildiği, bunun da aşıyı, "özellikle halk sağlığı konusunda yeterli imkanların olmadığı bölgeler için daha erişilebilir hale getirilebileceği" vurgulandı.

Ad5-nCoV adlı aşı, 2020 Haziran ayından bu yana, Çin Merkez Askeri Komisyonu bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Bürosu tarafından orduda acil kullanım için onaylanmıştı.