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Çin ile ABD savaşın eşiğinde: Çinli liderin 'Tayvan'ı alacağız' açıklaması sonrası ABD harekete geçti!

21.12.2023 11:37 | Son Güncelleme:
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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden'ı San Francisco'daki toplantıda, Tayvan'ı Çin ile yeniden birleştireceği konusunda uyardığı iddia edildi. Yaşanan olay sonrası ABD'li senatörler Çin'e karşı harekete geçmeye çağrılırken, Çin'in yapacağı hamle merakla bekleniyor.

Çin ile ABD savaşın eşiğinde: Çinli liderin 'Tayvan'ı alacağız' açıklaması sonrası ABD harekete geçti!

NBC News'te yer alan habere göre, Çin Devlet Başkanı Xi, Biden'a açıkça Pekin'in Tayvan'ı Çin ana karasıyla yeniden birleştireceğini ancak zamanlamanın henüz belirlenmediğini ifade etti.

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ABD'Lİ SENATÖRLER HAREKETE GEÇİYOR

Çinli lider Xi, Biden'a Tayvan'ın tercihinin şiddet yoluyla değil barışçıl yöntemlerle gerçekleşeceğini ifade ettiği belirtildi. Üç yetkilinin açıklamalarına dayandırılan haberde, Xi'nin Tayvan'ı 2025 veya 2027'de almayı planladığı iddia edildi.

Çinli yetkililerden yapılan açıklamada, Biden'ın görüşme sonrasında Tayvan'ın Çin'le birleşmesi hedefini desteklediği ve Tayvan'ın bağımsızlığının desteklenmediğinin bir basın açıklamasıyla ifade edilmesi talebinin Beyaz Saray tarafından reddedildiği öğrenildi.

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Olayın ardından Cumhuriyetçi ve Demokrat kanat senatörleri harekete geçti. Senatör Lindsey Graham, "Bildirilen bu hikaye sinir bozucunun da ötesinde" olarak değerlendirdi.

Graham ayrıca "İki şeyi hızlı bir şekilde yapmak için Demokrat ve Cumhuriyetçi Senatörlerle birlikte çalışacağım. Birincisi, Tayvan için sağlam bir savunma takviyesi oluşturmak ve ikincisi, Tayvan'ı ele geçirmek için harekete geçmeleri halinde Çin'e uygulamak üzere cehennemden gelen işgal öncesi yaptırımlar taslağı oluşturmak." dedi.

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ÇİN'İN TAYVAN'A SALDIRACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Geçen yılki Çin Komünist Partisi Kongresi'nde Xi, Çin'in dış destekle bağımsızlığını ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri olarak saldıracağını kamuoyuna açıklamıştı.

Çinli lider, güç tehdidinin "yalnızca dış güçlerin ve Tayvan'ın bağımsızlığını isteyen birkaç ayrılıkçının müdahalesine yönelik olduğunu" söylemişti.

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Çin ekonomisinin büyüklüğünü 2035 yılına kadar ikiye katlama hedefi koyan Xi, "Ekonomik kalkınmayı temel görevimiz olarak sürdürmeye devam etmeliyiz" dedi.

Bazı uzmanlar, askeri bir çatışmanın Pekin'in ekonomik hedeflerine ulaşmasını büyük olasılıkla engelleyeceğinden, Çin'in bağımsızlık ilan etmemesi halinde Tayvan'a saldıracağına inanmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Tayvan abd
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