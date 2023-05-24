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Çin'in 'gizemli' uzay uçağı! ABD basını yazdı: "Yörüngeye tanımlanamayan bir 'nesne' bıraktı"

24.05.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli bir bilim ve teknoloji haber sitesinde yer alan bir haberde, ABD istihbaratının, Çin'in gizemli uzay uçağının yörüngeye tanımlanamayan bir 'nesne' bıraktığını ortaya çıkardığı belirtildi. İşte habere göre, Çin'in gizli bir görev için dokuz ay yörüngede kaldıktan sonra iniş yapan gizemli uzay uçağı hakkında bildiklerimiz...

Çin'in 'gizemli' uzay uçağı! ABD basını yazdı: "Yörüngeye tanımlanamayan bir 'nesne' bıraktı"

Çin'in gizemli uzay uçağı gündemde. Live Science'ın haberine göre, Çin'in gizemli uzay uçağı yörüngede geçirdiği dokuz ayın ardından ikinci kez iniş yaptı. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, bu deneyi, bu ayın başlarında, "Tamamen başarılı olması, ülkemizin yeniden kullanılabilir uzay aracı teknolojisi araştırmalarında önemli bir atılıma işaret ediyor" şeklinde bildirdi. Ancak gizemli uçağın yörüngeye tanımlanamayan bir nesne bıraktığı konuşuluyor.

DETAYLAR BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR! ANCAK...

Habere göre, Çin hükümeti araç hakkında çok az ek bilgi yayınladı. Aracın tasarımına, yeteneklerine ve performansına dair detaylar belirsizliğini korusa da uzmanlar, Çin uçağının 2010 yılında görücüye çıkan ABD uzay uçağı Boeing X-37B'ye benzediğini düşünüyor. X-37B gibi, Çin aracı da mürettebatsız ve nispeten küçük görünüyor.

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(ABD'nin uzay uçağı Boeing X-37B)

Muhtemelen uçak, ilk kez Eylül 2020'de uçtu ve dönmeden önce yörüngede iki günlük kısa bir süre geçirdi. ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) bir raporuna göre, son görevi Ağustos 2022'de, Çin'in kuzeyindeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bir Long March (Uzun Yürüyüş) 2F roketiyle havalandığında başladı.

Görevin tam amacı ise belirsizliğini koruyor.

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GİZEMLİ UÇAĞIN YÖRÜNGEYE BIRAKTIĞI 'NESNE'

CSIS'in raporuna göre, araç ekim ayında yörüngeye bir "nesne" bıraktı. Nesnenin ocak ayında ortadan kaybolduğu, ancak mart ayında uydu izleme radarlarında ani bir şekilde yeniden belirdiği aktarıldı.

Uzmanlar bunun, uçağın bir çeşit robotik kolla yörüngeye uydu çıkarma kabiliyetine sahip olduğunu gösterebileceğine inanıyor.

Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde astrofizikçi olan Jonathan McDowell Nature'a yaptığı açıklamada, "Çinliler uzay istasyonu gibi, diğer bağlamlarda da robot kollarla çok çalışıyorlar." dedi.

Eğer durum buysa, uçağın birincil amacı hasarlı uyduları onarmak ya da yörüngedeki çöpleri kaldırmak olabilir.

Ancak bu durum, Çin uçağının ya da X-37B'nin askeri yeteneklere sahip olma ihtimalini ortadan kaldırmıyor.

Daha fazla doğrulanmış detay ortaya çıkana kadar, bu gizemli Çin uzay uçağı ve yörüngeye bıraktığı tanımlanamayan nesne ile ilgili spekülasyonlar devam edecek gibi görünüyor.

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uzay Çin abd

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