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Çin kendi Hubble'ını inşa ediyor!

29.04.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin Uzay İstasyonu Teleskobu (CSST) olarak bilinen Xuntian (Cennet Gezgini), Çin'in uzaydaki ilk büyük teleskopu olmaya hazırlanıyor. 2.5 milyar piksellik bir görüntü kalitesine sahip olacağı söylenen teleskopun 2024'te fırlatılması bekleniyor.

Çin kendi Hubble'ını inşa ediyor!

Çin, uzay ve uzay teknolojileri konusunda son zamanlarda önemli adımlar atmakta. 10 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülü "Tienhı"yı daha yeni uzaya gönderen Çin, şimdi ise uzay fotoğrafları denilince akla gelen en ikonik teleskoplardan biri olan Hubble teleskobunun bir benzerini üretmek için kollarını sıvamış durumda.

ÇİN XUANTIAN (CENNET GEZGİNİ) İLE YARIŞA KATILIYOR

Çin Uzay İstasyonu Teleskobu (CSST) olarak bilinen Xuntian (Cennet Gezgini), Çin'in uzaydaki ilk büyük teleskopu olmaya hazırlanıyor. Xuantian için Çin'in Hubble'ı ifadesi kullanılsa da teleskop Hubble gibi önceki uzay teleskoplarından biraz farklı. Zira 2 metre genişliğinde lensi bulunan ve 2.5 milyar piksel görüntü kalitesine sahip olduğu söylenen Xuntian, Hubble'a göre 300 kat daha geniş bir alanı gözlemleyebiliyor. Fakat teleskobun yaptıkları bununla da sınırlı değil.

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İSTASYONA DEMİRLEYEBİLEN TELESKOP

Xuntian, 10 yıl boyunca gökyüzünün yüzde 40'ını gözlemleyebilecek. Çin Uzay İstasyonu Teleskopu, gerektiği takdirde ise Çin'in büyük modüler uzay istasyonuna yanaşıp demirleyebilecek. Teleskobun öngörülen fırlatma tarihi ise 2024 olarak karşımıza çıkıyor. Çin'de bu gelişmeler yaşanırken, Hubble da emekliye ayrılarak, yerini James Webb Uzay Teleskobu'na bırakmayı bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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