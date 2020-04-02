Çin koronavirüsü yendi mi? Aşısı bulundu mu? Pekin Büyükelçisi'nden flaş açıklamalar

Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emir Önen, koronavirüs salgınının Çin'deki son durumu hakkında bilgiler verdi. Önen, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Tedavi süreçlerindeki 11-12 günlük süreleri 3-4 güne düşürdüğü iddia edilen bazı ilaçlar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu ilaçlardan Türkiye'ye gönderdik. Türkiye'den olumlu haberler alırsak daha fazlasını göndermek için burada hazır bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

"ÇİN'İN VİRÜSLE MÜCADELEYİ YENDİĞİNİ SÖYLEMEMİZ İÇİN HENÜZ ÇOK ERKEN"

Çin'in virüsle mücadeleyi kazandığı ve hayatın normale döndüğü yönünde gelen sorulara ise, "Çin'in virüsle mücadeleyi yendiğini söylememiz için çok erken. Çin çok büyük bir coğrafya. Ama şunu söyleyebilirim ki yaklaşık 10 gündür Çin'den kaynaklanan herhangi bir vaka yok. Bu anlamda kontrol altına alınmaya başlandı. Şuandaki vakaların çoğunluğunu yurt dışından gelen Çinli vatandaşlar oluşturuyor. Bunların da sayısı bugün itibariyle 842 olarak açıklandı. Bu sebeple Çin uçuşlarda ciddi tedbirler uyguluyor. Yurt dışından Pekin'e olan bütün uçuşları civar havalimanlarına yönlendirdi. Aynı şekilde bazı büyük şehirlerindeki havalimanlarını yurt dışından gelen uçuşlara kapattı. Yurt dışından gelen tüm vatandaşlarını test ve zorunlu 14 günlük karantinaya tabi tutuyor. Hala tedbirler çok sıkı ancak birçok eyalette sosyal hayata dönülmeye başlanıyor." cevabını verdi.