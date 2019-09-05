HABER

Çin ve ABD'nin bir sonraki ticaret müzakeresi ekimde

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 07:44 | Son Güncelleme

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin telefonda görüştü - İki taraf da sonraki Çin-ABD ticaret müzakeresinin ABD'nin başkenti Washington'da yapılması için anlaştı

PEKİN (AA) - Çin ve ABD, ticaret müzakerelerinin 13'üncü toplantısının ekim ayı başında Washington'da yapılması için anlaştı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin tarafının başmüzakerecisi, Çin Merkezi Maliye ve Ekonomi Liderlik Grubu Ofisi Direktörü ve Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki taraf da "13'üncü Çin-ABD Ticaret ve Ekonomik Yüksek Düzeyli Müzakereleri"nin ABD'nin başkenti Washington'da yapılması için anlaşarak, daha önceki yakın iletişimi sürdüreceklerini bildirdi.

Açıklamada, iki taraftan yetkililerin, müzakere için iyi şartların oluşturulması adına pratik eylemlere geçilmesi ve ortak çaba harcanması gerektiğini düşündüğü de kaydedildi.

Gelecek ay yapılacak müzakerede önemli ilerlemeler kaydedilmesi için hazırlıkların tamamlanması noktasında ise bu ay ortasında samimi görüşmelerin başlayacağı ifade edildi.

İki ülke arasında bir yılı ve 12 toplantıyı geride bırakmasına rağmen herhangi bir anlaşmaya varılamayan müzakerelerde iki ülke arasındaki gerilim, Çin'in teknoloji şirketleri ve hazirandan bu yana suçluların Çin'e iadesi tasarısı nedeniyle süren protestolar Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne sıçramıştı.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce ülkesinin Çin ile ticari müzakereleri sürdürdüğünü ancak bir anlaşma yapmak için henüz hazır olmadığını söylemişti.

Çin para birimi yüenin son haftalarda dolar karşısında değer kaybetmesi üzerine ABD Hazine Bakanlığı ise Çin'i "döviz manipülatörü" olmakla suçlamıştı.

PARTNERReynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...Reynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildiIğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
Saman yüklü kamyon alev alev yandı!Saman yüklü kamyon alev alev yandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD çin ticaret müzakeresi

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Erkek olan Neslihan Doğrusöz'den Demet Akalın'a cevap

Erkek olan Neslihan Doğrusöz'den Demet Akalın'a cevap

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da saman yüklü kamyon alev alev yandı!

Saman yüklü kamyon alev alev yandı!

Hırsını alamayan sürücü önce otobüse sonra motosiklete çarpıp kaçtı

Hırsını alamadı trafiği arap saçına çevirdi

Yürekleri ağza getirdi! Yarı çıplak bir şekilde stadın aydınlatma direğine çıktı!

Yürekleri ağza getirdi! Film izler gibi seyrettiler!

İzmir'de korkutan yangın! Ekmek fabrikası küle döndü!

İzmir'de korkutan yangın! Fabrika küle döndü!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Kovaladıkları araca kurşun yağdırdılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Akan trafikte kurşun yağdırdılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.