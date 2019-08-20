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Cinayet hükümlüsü kullandığı kamyonda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 13:20 | Son Güncelleme

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Kocaeli'de yakalanarak cezaevine gönderildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, cinayet nedeniyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, rutin kontroller sırasında plakasız bir kamyonu durdurdu.

Ekiplerce Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan kamyon sürücüsü Ş.Y. (45) hakkında, Bilecik'te işlenen cinayete ilişkin 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

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