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  4. Cinayeti eşinin mezarı başında itiraf etmişti! Sırra kadem bastı

Cinayeti eşinin mezarı başında itiraf etmişti! Sırra kadem bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 13:21 | Son Güncelleme

İstanbul Ümraniye'de e 41 yaşındaki Hasan Akman erkek kardeşi Ecevit Akman tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Tutuklanan cinayet zanlısı Ecevit Akman'ın ifadesinde, cinayeti kendisiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği yengesi A. Akman ile planladıklarını söylediği öğrenildi. Defnedildikten bir gün sonra kocasının mezarı başında, eşinin ölümüne neden olduğunu itiraf ettiği görüntüleri ortaya çıkan A. Akman, yaklaşık 5 aydır kayıp ve nerede olduğu bilinmiyor.

Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi’nde 20 Haziran günü meydana gelen olayda, 41 yaşındaki Hasan Akman, kardeşi Ecevit Akman tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra Ecevit Akman çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hasan Akman’ın defnedilmesinin ardından eşi A. Akman’ın mezar başında cinayeti itiraf ettiği anlar ise cep telefonuyla kaydedilmişti. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevkedilen A. Akman, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. A. Akman savcılık ifadesinde ise, “Ecevit bana Hasan’ı vuracağını söylediğinde birilerini arayıp haber verip engel olabileceğim halde engel olamadım. Belki de bunu yapmış olsam Hasan şu an hayatta olabilirdi. Ben de Ecevit kadar suçluyum” diye ifade vermişti.

YAKLAŞIK 5 AYDIR KAYIP

Denetimli serbestlik hükümleri gereği polis merkezine imza vermesi gereken A. Akman’ın o günden beri imza vermeye gitmediği öğrenildi. Yaklaşık 5 aydır kayıp olan A. Akman’ın nerede olduğu ise bilinmiyor. A. Akman’ın 29 Haziran 2020 günü Anadolu Adliyesi’nde ifade verirken verdiği cep numarasının da kullanım dışı olduğu öğrenildi.

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ÖLDÜRÜLEN HASAN AKMAN’IN AGABEYİ DE ‘KAYIP’ DEMİŞTİ

30 Ekim günü konuşan Hasan Akman’ın ağabeyi Mehmet Akman, olayla ilgili şunları söylemişti:

“Geçtiğimiz mayıs ayında koronavirüs nedeniyle kardeşim cezaevinden çıktı. Ancak bu süreçte gelinimiz A., diğer kardeşim Ecevit ile birlikte olmuş. Onu da sonrasında öğrendik. Hatta Ecevit ile beraber olduğunda bunu cep telefonuyla videoya da çekmiş. Sonrasında Hasan cezaevinden çıkınca kardeşim Ecevit'i sürekli olarak o görüntüleri kocasına izletmekle tehdit etmiş. Hatta birlikteliklerinden çocuk da aldırmışlar. Hepsini Hasan öldürüldükten sonra öğrendik. Bir gün mezara ziyarete gideceğini söyledi. Yeğenim de gizlice takip ediyor. Sonra onu cep telefonuyla kayıt altına alıyor. Gelinimiz A., vicdan azabı çekiyor ve kocası Hasan'ın mezarı başında cinayeti itiraf etmiş. O görüntüleri izledikten sonra tek bir tokat bile atmadan savcılığa götürdüm. Orada da itiraf etti. Mahkemeye sevk edildi. Denetimli serbestlikle serbest kaldı. Ancak imza atmaya gitmiyor. Şu an kayıp."

'BİZİ AİLELİKTEN REDDETMİŞ'

Öte yandan A. Akman’ın ailesi ise, “A., bizi ailelikten reddetmiş. Hatta savcılığa bile o konuda ifade vermiş” diye konuştular.

Kaynak: DHA

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