Cinayeti eşinin mezarı başında itiraf etmişti! Sırra kadem bastı

Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi’nde 20 Haziran günü meydana gelen olayda, 41 yaşındaki Hasan Akman, kardeşi Ecevit Akman tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olaydan sonra Ecevit Akman çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hasan Akman’ın defnedilmesinin ardından eşi A. Akman’ın mezar başında cinayeti itiraf ettiği anlar ise cep telefonuyla kaydedilmişti. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevkedilen A. Akman, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. A. Akman savcılık ifadesinde ise, “Ecevit bana Hasan’ı vuracağını söylediğinde birilerini arayıp haber verip engel olabileceğim halde engel olamadım. Belki de bunu yapmış olsam Hasan şu an hayatta olabilirdi. Ben de Ecevit kadar suçluyum” diye ifade vermişti.

YAKLAŞIK 5 AYDIR KAYIP

Denetimli serbestlik hükümleri gereği polis merkezine imza vermesi gereken A. Akman’ın o günden beri imza vermeye gitmediği öğrenildi. Yaklaşık 5 aydır kayıp olan A. Akman’ın nerede olduğu ise bilinmiyor. A. Akman’ın 29 Haziran 2020 günü Anadolu Adliyesi’nde ifade verirken verdiği cep numarasının da kullanım dışı olduğu öğrenildi.