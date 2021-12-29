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Cinayetin ardından 'gönül ilişkisi' çıktı! "Cinayeti namusum nedeniyle işledim"

29.12.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki cinayetin ardından 'gönül ilişkisi' çıktı. 33 yaşındaki Ercan Kimsesiz'i öldüren Suriye uyruklu Ebu Muhammed C. ifadesinde "Cinayeti namusum nedeniyle işledim" dediği öğrenildi.

Cinayetin ardından 'gönül ilişkisi' çıktı! "Cinayeti namusum nedeniyle işledim"

Kayseri Melikgazi'de Ercan Kimsesiz'in öldürülmesinin ardından 'gönül ilişkisi' çıktı. Tartıştığı Kimsesiz'i bıçakla öldüren ve saklandığı evde yakalanan Suriye uyruklu Ebu Muhammed C. emniyetteki ifadesinde cinayetin nedenini anlattı. "Kendisini uyarmak için yanına gittim" diyen katil zanlısı "Cinayeti namusum nedeniyle işledim" dedi.

OTOMOBİLDE TARTIŞTILAR

Olay, dün Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Baldöktü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Kimsesiz, otomobilinde Suriye uyruklu Ebu Muhammed C. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ebu Muhammed C., cebinden çıkardığı bıçakla Kimsesiz’i yaraladıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralı Kimsesiz’i, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kimsesiz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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"CİNAYETİ NAMUSUM NEDENİYLE İŞLEDİM"

Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ebu Muhammed C.'yi kent merkezinde saklandığı evde yakaladı. Ebu Muhammed C.'nin alınan ilk ifadesinde, "Ercan Kimsesiz'in bir yakınımla gönül ilişkisi vardı. Kendisini uyarmak için yanına gittim. Araçta tartışınca da bıçakladım. Cinayeti namusum nedeniyle işledim" dediği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
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