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Cinayetten günler öncesinde yaptığı tüyler ürpertti! Cani koca pişmanlık bile duymadı

20.09.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tartıştığı eşi Sevgi Polat'ı vahşice katleden Yakup Polat hakkında gerekçeli karar açıklandı. Buna göre, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen vahşette Yakup Polat, baltasını bilettikten 10 gün sonra eşine saldırdı, eşi ağlamasına ve feryat etmesine rağmen cani koca önceden karar vererek tasarladığı cinayetten vazgeçmedi ve doğrudan öldürücü bölge olan baş kısmını hedef aldı. Yakup Polat'ın akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürmesi ise cezadan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirildi.

Cinayetten günler öncesinde yaptığı tüyler ürpertti! Cani koca pişmanlık bile duymadı

Yakup Polat hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının gerekçesinde, Polat'ın imza attığı vahşet sonucu Sevgi Polat'ın vücudunun neredeyse tamamının yara ve kesiklerle dolu olduğu, kolunda ve burnunda kırık olduğu belirlendi. Yaraların her birinin tek başına ölüme yol açacak nitelikte olması dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. sanığın eyleminin 'acımasız', 'kötü' ve 'zalim' bir şekilde gerçekleştiğinin aşikar olduğu belirtilirken, baltayı biletmesini gerektirecek bir durumun bulunmadığı ve olaydan önce biletmesinin eşini öldürmeyi önceden tasarladığını ortaya koyduğu vurgulandı. İşte vahşetin ayrıntıları...

TARTIŞINCA BALTAYLA VURDU

Buca ilçesinde 1'i engelli 4 çocuk babası Yakup Polat ile eşi Sevgi Polat, 26 Kasım 2019'da Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak'ta bulunan apartmanın 3'üncü katındaki evlerinde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yakup Polat, eşine baltayla vurdu. Sevgi Polat yaşamını yitirdi, polisi arayan Yakup Polat ise eşini öldürdüğünü söyledi. Eve gelen ekipler tarafından gözaltına alınan Yakup Polat tutuklandı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Polat, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın ardından indirimsiz olarak 'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"YARALARIN HER BİRİ ÖLÜM MEYDANA GETİRİR NİTELİKTE"

Sanık Polat'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'nin raporu yer buldu. Raporda, Sevgi Polat'ın kolunda ve burnunda kırık olduğu belirtilirken, yüzünde de çok sayıda düzgün kesici alet yarası olduğunun altı çizildi. Ölü muayene tutanağında ise sırtta, boyunda, sol üst kolda kesici alet yarasının olduğu, vücudunda tespit edilen 3 kesici, ezici alet yarasının her birinin tek başına ölüm meydana getirir nitelikte olduğu yer aldı.

Sanığın olaydan 10 gün önce bilettiği baltayı olay günü çıkardığı ve Sevgi Polat'a saldırdığı, Polat'ın ağlamaya başlamasına rağmen sanığın önceden karar vererek tasarladığı cinayet eyleminden vazgeçmediğine vurgu yapıldı. Sanığın, doğrudan öldürücü bölge olan baş kısmını hedef aldığı, Sevgi Polat'ın can havliyle bağırdığı ancak tüm bunlara rağmen sanığın eylemine devam ettiği belirtildi. Cinayetin ardından sanık Polat'ın, soğukkanlı bir şekilde evi temizledikten sonra kendisini polise ihbar ettiği, Sevgi Polat'a müdahale etmeleri için sağlık ekiplerine haber vermediği aktarıldı.

"İFADELERİNE İTİBAR EDİLMEDİ"

Gerekçeli kararda sanığın savunmalarının birbiriyle çeliştiğinin, sanığın tam 3 kez öldürücü bölge olan baş bölgesine 10 gün önce bilettiği baltayla vurduğunun, bu yaraların ölüm meydana getirir nitelikte olduğunun altı çizildi. Bu hususlar değerlendirildiğinde sanığın, haksız tahrik altında bu suçu işlediğini, akıl sağlığının yerinde olmadığını söylese de savunmalarının kendisini suç ve cezadan kurtarmaya ya da daha az ceza almaya yönelik olduğu gerekçesiyle savunmalara itibar edilmediği belirtildi.

"ANNE BAKIMINA MUHTAÇ ENGELLİ KIZI İÇİN BİLE PİŞMANLIK DUYMADI"

Evinin bahçesi olmayan, müstakil bir bahçesi veya tarlası bulunmayan ve evini doğal gazla ısıtan sanığın, olaydan yaklaşık 10 gün önce baltayı biletmesini gerektirecek bir husus bulunmadığından, sanığın baltayı olaydan önce biletmesinin eşini öldürmeyi önceden tasarladığını ortaya koyduğu da kararda yer aldı. Gerekçeli kararda sanığın eyleminin 'acımasız', 'kötü' ve 'zalim' bir şekilde gerçekleştiğinin aşikar olduğu belirtildi. Sanığın, bakıma muhtaç engelli kızlarının anneye ihtiyacı olduğunu bilmesine rağmen eyleminden pişmanlık duyup vazgeçmediğinin altı çizildi. Alınan beyanlar ve toplanan deliller ışığında heyet, sanık Yakup Polat'ın 'eşe karşı canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğu ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

(DHA)

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