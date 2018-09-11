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Çin'de internet üzerinden dini faaliyete düzenleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:33 | Son Güncelleme

Çin'de internet üzerinden dini faaliyete düzenleme

PEKİN (AA) - Çin, internet üzerinden dini faaliyete ilişkin yeni düzenleme getiriyor.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberinde, taslak halindeki yeni uygulama çerçevesinde internet üzerinden dini bilgi veren tüm kuruluşlar, ilgili eyaletin dini işler bürosundan lisans almak zorunda kalacak.

İnternet ortamının düzenlenmesi, dini ve sosyal uyumun sürdürülmesinin amaçlandığı uygulamayla lisanslı vaaz ve dini eğitime izin verilirken, dini etkinliklerin internet üzerinden canlı yayınlanmasına ise müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Düzenlemenin Çin Komünist Partisi liderliğine karşı çıkan, hükümeti yıkmaya teşebbüs eden, aşırıcılığı ve ayrılıkçılığı teşvik eden kişileri, anlık mesajlaşma ve çeşitli sosyal medya platformlarından metin, fotoğraf, ses ve video mesajlarıyla yayılan dini kaide, bilgi ve etkinlikleri de kapsayacağı ifade edildi.

Dini organizasyonlar kurarak internetten dini içerik ve yayın dağıtan işletmelerin hizmetlerinin de yasak kapsamına gireceği ifade edildi.

Çin'de İslam dininin yanı sıra Hristiyanlığın Protestanlık ve Katolik mezhepleri ile Taoizm, Budizm gibi inanç grupları bulunuyor. Çin Devlet Konseyinin yıl içinde yayımladığı rapora göre, belli bir inanca mensup olanların toplam sayısı yaklaşık 200 milyona ulaşıyor.

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çin dini faaliyet internet

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