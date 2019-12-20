Çin'e bağlı Makau’nun yeni Baş Yöneticisi görevine başladı

PEKİN (AA) - Çin’in Makau Özel İdari Bölgesi’nin Yeni Baş Yöneticisi Ho Lat Seng, yemin ederek görevine başladı.

Çin Merkezi Televizyonu’nun (CCTV) haberine göre, Makau’da, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in iştirakiyle düzenlenen yemin töreninde bölgenin yeni Baş Yönetici Ho Lat Seng yemin etti.

Bölgenin Çin’e devrinin 20’inci yılına denk gelen yemin töreni ve devir kutlamaları birlikte yapıldı.

Baş Yönetici Ho, hükümet olarak ulusal güvenliği ve egemenliği koruyacaklarını ve bölgenin yönetim tarzı olan bir ülke iki sistemi Makau karakteristiğiyle uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Makau’da idari reformları hızlandıracaklarını ve anayasal düzeni pekiştireceklerini ifade eden Ho, geleneksel Çin tıbbı ve yüksek teknoloji alanlarını geliştireceklerini belirtti.

Şi de, burada yaptığı konuşmada, Makau Özel İdari Bölge yönetiminin, halkın yaşam kalitesini artırmak ve çevre koşullarını iyileştirmek için, şehir güvenliği, enformasyon, enerji ve ulaşım dahil kamu altyapı yatırımlarını artırması gerektiğini söyledi.