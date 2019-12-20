HABER

Çin'e bağlı Makau’nun yeni Baş Yöneticisi görevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 09:30 | Son Güncelleme

Makau’nun Yeni Baş Yöneticisi Ho Lat Seng yemin ederek göreve başladı - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: - “Herhangi bir yabancı gücün Hong Kong ve Makau’ya müdahale etmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz”

PEKİN (AA) - Çin’in Makau Özel İdari Bölgesi’nin Yeni Baş Yöneticisi Ho Lat Seng, yemin ederek görevine başladı.

Çin Merkezi Televizyonu’nun (CCTV) haberine göre, Makau’da, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in iştirakiyle düzenlenen yemin töreninde bölgenin yeni Baş Yönetici Ho Lat Seng yemin etti.

Bölgenin Çin’e devrinin 20’inci yılına denk gelen yemin töreni ve devir kutlamaları birlikte yapıldı.

Baş Yönetici Ho, hükümet olarak ulusal güvenliği ve egemenliği koruyacaklarını ve bölgenin yönetim tarzı olan bir ülke iki sistemi Makau karakteristiğiyle uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Makau’da idari reformları hızlandıracaklarını ve anayasal düzeni pekiştireceklerini ifade eden Ho, geleneksel Çin tıbbı ve yüksek teknoloji alanlarını geliştireceklerini belirtti.

Şi de, burada yaptığı konuşmada, Makau Özel İdari Bölge yönetiminin, halkın yaşam kalitesini artırmak ve çevre koşullarını iyileştirmek için, şehir güvenliği, enformasyon, enerji ve ulaşım dahil kamu altyapı yatırımlarını artırması gerektiğini söyledi.

Baş Yönetici Ho’nun yemin töreninden sonra Makau’nun Çin’e devrinin 20’inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Şi, Makau’nun bir ülke iki sistemi başarıyla uyguladığını belirterek, bu uygulamadaki başarının en önemli nedeninin “vatanseverlik” olduğunu söyledi.

Şi ayrıca, “Hong Kong ve Makau’nun ana karaya dönüşünden sonra, bu iki özel idari bölge tamamen Çin’in iç işleridir. Herhangi bir yabancı gücün Hong Kong ve Makau’ya müdahale etmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.” dedi.

Çin’in Hong Kong’dan sonra bir ülke iki sistem ilkesiyle yönettiği ikinci bölge olan Makau’nun siyasi yönetim şekli, Hong Kong ile benzerlik gösteriyor.

Uzun yıllar Portekiz egemenliğinde kaldıktan sonra 20 Aralık 1999’da Çin’e devredilen Makau (Aomın) Özel İdari Bölgesi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ziyaretiyle ana karaya devredilişinin 20’nci yılını kutluyor.

Siyasetten çok eğlence merkezleri ile gündeme gelen Makau nüfusu yaklaşık 670 bin kişiden oluşurken bölge, gelirinin yüzde 80'ine yakınını, kumar ve şans oyunlarından elde ediyor. 2018 verilerine göre bölgede kişi başına düşen milli gelir 82 bin 609 dolar oldu.

Makau, 20 yılda 5’er yıllık Baş Yöneticilik süresiyle 4 dönemi geride bıraktı. Bölgede 20 Aralık 1999'da iş başına gelen ilk Baş Yöneticisi Edmund Ho Hau Wah, iki dönemde on yıl boyunca liderliğini yaptığı Makau’da Baş Yöneticilik görevini 2009’da Fernando Chui Sai On’a devretti.

Fernando Chui ise 2009’dan bu yana iki dönemi tamamlayarak, görevi bölgenin üçüncü Baş Yöneticisi Ho Lat Seng’e bıraktı.

Kebapçıda korkunç anlar! Çocuğunun gözü önünde...Kebapçıda korkunç anlar! Çocuğunun gözü önünde...
Valiye soru sorup, birlikte yemek yedilerValiye soru sorup, birlikte yemek yediler
Otoyolda hafif ticari araçla çarpışan taksinin şoförü öldüOtoyolda hafif ticari araçla çarpışan taksinin şoförü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Baş Yönetici Ho Lat Seng çin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Makau Özel İdari Bölgesi

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Yabancı savaş uçakları Libya'yı vurdu!

Yabancı savaş uçakları Libya'yı vurdu!

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak

MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da iğrenç olay! Kadınlara tacizde bulunurken kameraya yakalandı

Kameraya böyle yakalandı!

Sancaktepe'de soğuk hava deposunda zehirli gaz paniği! Bir polis hastaneye kaldırıldı

Sancaktepe'de zehirli gaz paniği!

Trabzon'da Yakup Çakmak 47 yıldır başında maganda kurşunuyla yaşıyor

47 yıldır başında taşıyor! "Artık bu acıya katlanamıyorum"

Şırnak'ta 'Kıran-9 Cudi Dağı', Hakkari'de 'Kıran-10 Kazan Vadisi' operasyonları başladı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kıran-9 ve Kıran-10 başladı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Son dakika! İzmir merkezli FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.