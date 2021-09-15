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Çinli sığınmacı COVID-19'un varlığını aylar öncesinden ABD'ye duyurdu: Sözlerim dikkate alınmadı

15.09.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1997'de Amerika Birleşik Devletleri'ne iltica etmesiyle bilinen ve o dönem uluslararası basında bir hayli ses getiren Çinli sığınmacı Wei Jingsheng, Çin'de Covid-19 salgını yeni yeni ortaya çıkarken ABD'li yetkililere haber verdiğini ancak kendisinin sözlerinin pek dikkate alınmadığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eski baş müfettişi David Asher, ''Wei'nin aylar önce uyarması bir fırsattı. Buna tepki verebilirdik. Tüm dünya şu an farklı olabilirdi'' dedi.

Çinli sığınmacı COVID-19'un varlığını aylar öncesinden ABD'ye duyurdu: Sözlerim dikkate alınmadı

Amerikalı liderlerin, Dünya Sağlık Örgütü'nün virüsü pandemi ilan etmesinden beş ay önce şaşırtıcı bir şekilde Wuhan'da dolaşan yeni bir koronavirüs konusunda uyarıldığı iddia edildi. Bu iddianın sahibi ise yıllar önce Çin'den ABD'ye sığınan Wei Jingsheng olduğu ifade edildi.

Çin'deki demokrasi hareketinin babası olarak bilinen Wei Jingsheng, " Wuhan'da Gerçekten Ne Oldu " adlı yeni kitabında, Ekim 2019'da gizemli yeni bir virüsün ortaya çıkacağı ABD'li yetkililere söylediğini ancak sözlerinin yeterince dikkate alınmadığını savundu.

Demokrasi yanlısı bir aktivist olan Wei Jingsheng, ödüllü gazeteci Sharri Markson ile aynı adlı kitabına dayanan ' Wuhan'da Gerçekten Ne Oldu ' başlıklı bir belgesel için konuştu .

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''BENİM KADAR ENDİŞELİ DEĞİLLERDİ''

70 yaşındaki Wei, "Onların benim kadar endişeli olmadıklarını hissettim, bu yüzden daha ayrıntılı bilgi vermek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Komünist rejim bu virüsü hangi yolla salmış olursa olsun, Batı'nın hazırlıklı olmadığını hissettim. Çok endişeliydim'' ifadelerini kullandı.

ÇİN, COVİD-19'U 31 ARALIK'TA DUYURDU

31 Aralık'ta Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nü yeni bir virüsün olduğu konusunda uyardı. Ancak Pekin, insandan insana bulaştığına dair kanıt olduğunu kabul ettiği 20 Ocak 2020'ye kadar COVID-19'un bulaşıcı olduğunu reddetti.

VİRÜSÜN VARLIĞINI AYLAR ÖNCESİNDEN ÖĞRENDİ

Komünist rejime karşı çıktığı için Çin hapishanelerinde 18 yıl geçiren Wei, siyasetin her iki tarafında da büyük saygı görüyor ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Meclis Başkanı Nancy Pelosi ile ilişkiler geliştirdi. Wei, virüsü Pekin'deki üst düzey temaslardan öğrendiğini söyledi.

Wei, ''Dimon ve Meclis'teki diğer bazı Amerikalı politikacılarla bu durumun tehlikesi hakkında konuştum" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: O dönemde Beyaz Saray'dan da yetkililer vardı. Adlarını vermek istemiyorum ama birisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na ulaşabilecek kadar yüksek seviyede biriydi.

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''BU ERKEN UYARI DİKKATE ALINSAYDI TÜM DÜNYA ŞU AN FARKLI OLABİLİRDİ''

COVID-19'un kökenine yönelik çalışmalar yürüten ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eski baş müfettişi David Asher, ''Wei'nin aylar önce uyarması bir fırsattı ama yeterince dikkate alınmadı'' dedi.

Asher, ABD hükümetinin 2019'un sonlarında başka önemli erken uyarı kanıtlarına sahip olduğunu ancak noktaları birleştirmeyi başaramadığını, koronavirüs hakkında "aslında önceden bilgi sahibi olabileceğimizi" öğrendiğinde şok olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: Olan kesinlikle trajik, travmatik ve dramatik bir şeydi ve buna tepki verebilirdik. Tüm dünya farklı olabilirdi. Bu, 11 Eylül'ü gerçekleşmeden önce durdurmak gibi olurdu.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin
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