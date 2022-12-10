"Cinli video..." Milyonlarca kişi izledi! Terk edilmiş köyde çektiği video olay oldu: İzlemeye başlamadan önce...

Sosyal medya, bir fotoğrafçı tarafından paylaşılmış olan "Terk edilmiş köy" videosunu konuşuyor. Video, bir anda 5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Bir anda esrarengiz bir olaya dönüşen videoyla ilgili düşünülenlere videonun sahibi akıl sır erdiremezken videonun altındaki yorumlar insanların reaksiyonunu ortaya koydu. Yorumlarda bazı kişilerin "Cinli video çekiyorsun sandım" diye yazdığı görülürken videonun sahibi fotoğrafçısı Mustafa Aslan, "Video insanlar tarafından paranormal yerlere çekildi" dedi. İşte detaylar...

"CİNLİ VİDEO ÇEKİYORSUN SANDIM"

Sivaslı doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, doğaya ve yaban hayatına dair çektiği video ve fotoğraflarla adından sıkça söz ettiriyor. Aslan, son olarak gece yıldızları fotoğraflamak için terk edilmiş bir köye giderek işe koyuldu. Cep telefonuyla uzun pozlama tekniği kullanarak ortaya çıkardığı eşsiz fotoğrafların yanı sıra Aslan, fotoğrafların çekim aşamalarını bir video haline dönüştürdü. Aslan, bu anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Videonun yüklenmesinin ardından bugüne kadar toplamda 5 milyon 76 bin 781 kişi tarafından görüntülenip 242 bin 870 kişi tarafından beğenilirken bin 447 kişi tarafından yorum yapıldı. Köyün terk edilmiş olmasından kaynaklı yapılan yorumlar ise dikkat çekti. Yapılan ilginç yorumlardan bazıları ise; ‘Arkadaş içeride çarpılmayınca kendini de çekmiş’, ‘Cinli video çekiyorsun sandım’, ‘O sırada alkış tutan cinler’ şeklinde oldu.

"PARANORMAL YERLERE ÇEKTİLER"

Doğa Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, terk edilmiş köyde çektiği videonun insanlar tarafından paranormal yerlere çekildiğini belirterek, “Geçtiğimiz günlerde Sivas’ın terk edilmiş bir köyüne giderek gece gökyüzünde yıldızları çekmek istedim. Burada da bir video yaptım ve sosyal medya hesabımda paylaşmamın ardından viral oldu. Birçok insan paylaştı ve paranormal yerlere çektiler. Ben daha çok fotoğraf ve teknik bilgilerden bahsederken insanlar terk edilmiş köye gitmenin korkunçluğundan bahsettiler. Bu etkileşimle birlikte videonun izlenme sayısı 5 milyonu geçti ve birçok farklı yerde video paylaşıldı” şeklinde konuştu.

"AKLIMA FARKLI BİR ŞEY GELMEDİĞİ İÇİN KORKMADIM"

Doğa Fotoğrafçısı Aslan, İnsanların bir kısmının telefonla böyle fotoğraflar çekilebileceğini düşünmediğini belirterek, “Benim için terk edilmiş köy adı üstünde terk edilmiş ve benden başka kimsenin olmadığı bir yerdir. Köye yanımda fotoğraf çektiğim bir arkadaşımla gittik ve aklıma farklı bir şey gelmediği için korkmadım. İnsanların bir kısmı ise telefonla böyle fotoğraflar çekilebileceğini düşünmüyordu. Normalde gece yıldız fotoğraflarken ne kadar az ışık varsa o kadar güzel sonuç elde edebilir. Bu yüzden bu terk edilmiş köyü seçtim” dedi.

"FARKLI BİR CANLININ GÖRÜNECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞLER! KORKU FİLMİ İZLER GİBİ İZLEMİŞLER"

Aslan, videoda genelde insanların odak noktasının paranormal olaylar olduğunu söyleyerek, “Oldukça fazla yorum geldi. Genelde insanların odak noktası paranormal olaylardı. Bu konuda da farklı yorumlar aldım. Birçok kişi fotoğraflarda farklı bir canlının ya da nesnenin görüneceğini düşünmüşler. Onlar korku filmi izler gibi izlemişler. Aslında benim bahsetmek istediğim her şey eğlence üzerineydi. Ama insanlar farklı bir noktaya takılmışlar. Videoyu yaparken ben çok eğlendiğim için insanların seveceğini düşünüyordum. Ama bu kadar insana ulaşacağını tahmin etmemiştim” ifadelerini kullandı. (İHA)