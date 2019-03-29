Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Erzurum'da yaşayan R.K., 28 Haziran 2017'de polise başvurarak, kızı Y.K.'nin eğitim gördüğü lisenin müdür yardımcısından 'istismar' iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesine başvurulan Y.K., müdür yardımcısı M.Y.'nin tanıştıkları günden itibaren 'WhatsApp' üzerinden kendisine mesajlar yazdığını iddia etti. Bu mesajları halasının gördüğünü, ailesinin de bu sayede haberinin olduğunu belirten Y.K., "Okuldayken, odasında bana sarılıp, dokundu ve dudağımdan öptü. Okulun üst katında bulunan yerde beni istismar etti. Daha sonra beni aracıyla iki kez gezdirdi" dedi.

Şikayet sonrası gözaltına alınan, evli ve 3 çocuk babası M.Y., 29 Haziran 2017'de, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada M.Y. hakkında, 'zincirleme şekilde eğitici, öğretici kişi tarafından çocuğun cinsel istismarı' suçundan 23 yıldan 52,5 yıla kadar, 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması' suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Açığa alınan M.Y., bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.