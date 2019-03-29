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Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 10:36 | Son Güncelleme

Erzurum'da, Y.K. isimli kız öğrencisine (16) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve lisede müdür yardımcısı olarak görev yaparken, açığa alınan M.Y. (36), tutuksuz yargılandığı davada, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen M.Y., hükümle birlikte tutuklandı.

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Erzurum'da yaşayan R.K., 28 Haziran 2017'de polise başvurarak, kızı Y.K.'nin eğitim gördüğü lisenin müdür yardımcısından 'istismar' iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesine başvurulan Y.K., müdür yardımcısı M.Y.'nin tanıştıkları günden itibaren 'WhatsApp' üzerinden kendisine mesajlar yazdığını iddia etti. Bu mesajları halasının gördüğünü, ailesinin de bu sayede haberinin olduğunu belirten Y.K., "Okuldayken, odasında bana sarılıp, dokundu ve dudağımdan öptü. Okulun üst katında bulunan yerde beni istismar etti. Daha sonra beni aracıyla iki kez gezdirdi" dedi.

Şikayet sonrası gözaltına alınan, evli ve 3 çocuk babası M.Y., 29 Haziran 2017'de, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada M.Y. hakkında, 'zincirleme şekilde eğitici, öğretici kişi tarafından çocuğun cinsel istismarı' suçundan 23 yıldan 52,5 yıla kadar, 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması' suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Açığa alınan M.Y., bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yılın Kasım ayında yargılanmasına başlanan M.Y., suçlamaları kabul etmedi. Branşının beden eğitimi olduğunu, Y.K.'nin sağlık bilgisi dersine girdiğini dile getiren M.Y., "İddianamede bahsedildiği gibi mağdura cinsel içerikli mesajlar göndermedim. Mağduru bir kez aracımla alıp, evine bıraktım ancak herhangi bir cinsel eylemim olmamıştır. Bana karşı duygularına karşılık vermediğim için bu şekilde davrandığını düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 27 Mart'ta karar duruşmasına çıkarılan M.Y., suçlamaları yine kabul etmedi. Mahkeme heyeti, M.Y.'yi 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 2 olmak üzere toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşma salonunda hazır bulunan M.Y., hükümle birlikte tutuklandı.

(DHA)

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