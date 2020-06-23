Cinsel Sapkınlık: Fetişizm

Çok eski zamanlarda "tapınakçılık" olarak bilinen fetişizm, gelişmemiş toplumlarda tabiatüstü gücü olduğuna inanılan ve kutsal sayılan canlı ya da cansız varlıklara tapınma olarak bilinirdi. İlkel toplumlardaki insanların taptıkları bu varlıklara "Fetiş" denilirdi. Fetişlerin uğur getirdiğine ve insanları koruduklarına inanılırdı. Fetişizm terim olarak ilk kez 18. yüzyıl sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Fetişizm aynı zamanda Portekizce'de "takıntılı zevk" anlamına gelen "feitico" kelimesinden gelir. Günümüzde ise fetişizm kelime anlamı olarak çağa uyarlanmıştır. Günümüzde bu kavram, tapınılan ve uğur getirdiğine inanılan varlıklar olarak değil, cinsel sapkınlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Fetişizmde kişi eşinin ayakkabı ya da çorap gibi herhangi bir eşyasını seks objesi olarak görerek cinsel doyuma ulaşır. Fetişi olan kişilerin pek çoğu bu eşyalar olmadan cinsel uyarılma yaşayamazlar. Cansız olan eşyaların fetiş malzemesi olmasının yanında, fetişi olan kişiler eşlerinin bedenlerinin bazı erojen bölgelerinden de (meme, kalça, ayak, boyun) aynı şekilde etkilenir ve şehvet duyarlar.

Fetişizm Nedenleri Nelerdir? Fetişizm kişide birdenbire ortaya çıkan bir cinsel sapkınlık değildir. Çocuk yaşta belirti vermeye başlayan fetişizm, ergenlik döneminde net bir şekilde fark edilmeye başlanır. Özellikle erkeklerde daha sık karşılaşılan bir durumdur çünkü fetiş obje erkeklik organı olarak algılanır. Fetişizmin sebebi tam olarak bilinmese de ebeveynlerinden yeterli sevgi göremeyen, ihmal edilmiş ve başıboş bırakılmış kişiler ve sosyal olarak izole edilmiş kişilerde görüldüğü tespit edilmiştir. Uzmanlara göre fetişizm tedavi edilmezse homoseksüaliteye sebep olabilir. Fetişi olan kişiler pek çok farklı objeyi cinsel doyuma ulaşabilmek için kullanabilirler. Ancak en sık karşılaşılan fetiş türü ayak ve ayakkabı fetişidir. Fetişi olan kişiler cinsel birliktelik yaşadığı kişilerle değil, cinselliği çağrıştıran bu objelerle ilgilenirler. Yüksek topuklu ve seksi çağrıştıran kadın ayakkabıları erkekler için oldukça tahrik edicidir. Ayakkabı fetişinin yanında çeşitli külotlu çoraplar, jartiyerler, parlak seksi iç çamaşırları da fetiş objesi olarak kullanılmaktadır. Kadın aksesuarları (gözlük, eldiven, oje, piercing) da cinsel haz unsuru olarak tercih edilir.

Bununla birlikte çok değişik objeler de fetiş unsuru olabilmektedir. Bazı kişilerin, bedensel olarak kusuru olan yani kolu ya da bacağı olmayan fiziksel olarak aksak insanlara karşı fetişi vardır. Bu insanlarla seks yapma fikri onları cinsel doyuma ulaştırır. Balon şişiren kişilere karşı duyulan cinsel istek de garip fetişlerden biridir. Balon şişiren kişiye duyulan cinsel arzu aslında, balonun aşırı şişmesi sonucu patlamasıyla orgazm olmak arasında cinsel bir bağlantının kurulmasıyla olur. Balon fetişi olan kişi balonun şişerek patlamasını izleyerek orgazma ulaşır. "Facesitting" adı verilen bir diğer enteresan fetiş türünde ise fetişi olan kişi, partnerinin yüzüne oturmasından cinsel bir istek duyar. Bu onun uyarılma biçimidir. Fetişi olan kişilerin bazılarında kleptomani eğilimi görülebilir. Cinsel haz unsuru olarak gördükleri objeler olmadan cinsel olarak uyarılamayan kişiler, sevdikleri seks objelerini elde edebilmek için o eşyayı çalma yoluna gidebilirler. Kimi zaman da saldırgan bir tavır sergileyebilirler. Bu kişiler hem kendileri hem de etraflarındaki insanlar için tehlike unsuru haline gelirler, bu yüzden fetişlerinin boyutu tespit edilerek tedavi altına alınmalıdırlar.