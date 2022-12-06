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Milyonları böyle yemişler! Çırağan Sarayı'nın ardından şimdi de lüks yatlar detayı...

06.12.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da bir çete, vatandaşları devre mülklerini yabancı yatırımcılara yüksek fiyatlarda satacakları vaadiyle dolandırdı. Çete liderinin lüks yaşamının ortaya çıktığı olayda yeni gelişmeler yaşandı. Çetenin mağdur ettikleri insanlardan sağladıkları haksız kazançlarla örgüt üyelerinin motivasyonunu arttırmak için lüks yatlarda eğlenceler tertip ettikleri gün yüzüne çıkarıldı.

Milyonları böyle yemişler! Çırağan Sarayı'nın ardından şimdi de lüks yatlar detayı...

Yalova'da bir çete vatandaşları 9 milyon lira dolandırdı. Devre mülklerini yabancı yatırımcılara yüksek fiyatlarda satacakları vaadiyle dolandırıcılık yapan çetenin liderinin lüks yaşamı gözler önüne serilmişti. Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmede polis ilk etapta çetenin ağına düşürdüğü 64 mağdura ulaştı, sayının artabileceği belirtildi. Öte yandan çetenin mağdur ettikleri insanlardan sağladıkları haksız kazançlarla örgüt üyelerinin motivasyonunu arttırmak için lüks yatlarda eğlenceler tertip ettikleri gün yüzüne çıkarıldı.

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2 AY TAKİP EDİLDİLER

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 2 aylık teknik takip sonucu 25 ekip ve 70 personelin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada çerçevesinde 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dolandırıcılık vurgunundan elde ettiği iddia edilen paralarla lüks içinde bir hayat yaşayan çete lideri R.T’nin de aralarında bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılarda 3’ü tutuklanırken 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı alındı. 1 kişinin ise savcılık aşamasında serbest bırakıldığı bildirildi.

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Çırağan Sarayı'nda evlilik teklifi! Çete liderinin rüya gibi hayatı ortaya çıktı Çırağan Sarayı'nda evlilik teklifi! Çete liderinin rüya gibi hayatı ortaya çıktı

9 MİLYON LİRA DOLANDIRICILIK

Tutuklular arasında çete lideri R.T de yer aldı. Dolandırıcılık vurgunuyla lüks içinde yaşayan R.T’nin kız arkadaşını helikopterle Yalova’dan alarak götürdüğü ve Çırağan Sarayı’nda evlilik teklifi yaptığı görüntülerle gündem olmuş ve tepki toplamıştı. Polis ilk etapta çetenin ağına düşürdüğü 64 mağdura ulaştı. İlk belirlemelere göre dolandırıcılık şebekesinin 9 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Türkiye’nin birçok ilinde suç örgütü tarafından dolandırılan yüzlerce mağdurun bulunduğu, mağdurların çoğunun emekli ve yaşlı insanlar olduğu göze çarpıyor. Örgütün bu durumdan faydalandığı, mağdur ettikleri emekli ve dar gelirli vatandaşlara çekilen kredilerin taksitlerini ödemeye mahkûm ettikleri, birçoğunun bu kredileri ödeyebilmek için büyük sıkıtılar yaşadığı belirlendi.

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MOBİL BANKACILIK PROGRAMINI KULLANARAK KREDİ ÇEKMİŞLER

Zanlılar devre mülk sahiplerini arayarak sahip oldukları devre mülkleri yüksek fiyatlarla yabancı yatırımcılara satmak vaadinde bulunduğu öğrenildi. İrtibat kurulan özellikle yaşlı kişileri Yalova’daki ofislerinde satışa ikna eden şüpheliler mağdurların cep telefonlarında bulunan mobil bankacılık programını kullanarak kredi çektikleri belirlendi. Çekilen kredilerin ikinci ve üçüncü şahısların hesaplarına gönderildiği öğrenildi.

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LÜKS YATTA EĞLENCELER DÜZENLEMİŞLER

Öte yandan, suç örgütü liderinin bir üyelerinin üzerinden emlak firması kurdurduğu, yaptıkları dolandırıcılığı da bu firmanın faaliyetleri arasında gizlemeye çalıştığı belirlendi. Çetenin mağdurlardan elde ettikleri gelirleri “pey” adı altında örgüt üyelerine yüzde 10 ile 20 arasındaki oranlarda dağıttıkları, mağdur ettikleri insanlardan sağladıkları haksız kazançlarla örgüt üyelerinin motivasyonunu arttırmak için lüks yatlarda eğlenceler tertip ettikleri gün yüzüne çıkarıldı.

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Öte yandan örgütün Ankara’dan Yalova’ya getirilen, suç kaydı yüksek ve suça meyilli bir grup tarafından korunduğu, bu grup sayesinde hem çevrelerinde bulunan insanların hem de örgüt üyelerinin baskı altına alındığı öğrenildi.

Çeteye yönelik operasyonda 26 kişinin ev ve işyerlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda 32 cep telefonu, 37 simkart, 5 flash bellek, hafıza kart, 3 laptop, tablet, 2 pos makinası, mağdurlara ait çok sayıda tapu senedi, ikiz sözleşme, noter belgeleri ve evraklar, 6 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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dolandırıcılık Yalova çete

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