Çizgiler güzeldir, eğer hatlarınızı gösteriyorsa!

Vücut hatları kadınlar için her zaman önemlidir. Eğer beğendiğiniz her kıyafeti beğendiğiniz hali ile üzerinizde taşıyabilirseniz vücudunuzun hatları ile ilgili bir şikayetiniz yok demektir. Ama beğendiğiniz kıyafetleri giymek bir yana hatlarınızı kapatmak için özel kıyafetler seçiyorsanız mutlaka görünüşünüzle ilgili ciddi kaygılarınız vardır. İnsanlar özellikle de kadınlar güzellik konusunda hassas olmalarının yanı sıra aynı zamanda kendilerine güzel gözükmeyi isterler. Bir insanın kendini beğenmesi, aynada gördüğü kişiyi hoş bulması genel ruh hali açısından çok önemlidir. Bu nedenle vücudunuzda bulunan hatlara her zaman severek bakmalısınız.

Siyah Zorunluluk Değil

Siyah, lacivert, koyu kahverengi. Eğer dolabınızda bu üç renk ağırlıklı ise ya gerçekten koyu renk giymekten çok zevk alıyorsunuz ya da bu renklerin arkasına sığınarak kapatmak istediğiniz kilolarınız var. Kadınlar genellikle vücut hatlarından memnun olmadıkları zamanlar bol ve koyu renkli kıyafetler giyerek bu rahatsızlıklarından kurtulmak isterler. Ama bu kıyafetler de sizin gerçekten daha kilolu gözükmenize neden olacağı için oldukça yanlış bir seçimdir. Zayıf olsanız bile hatlarınız ve kıvrımlarınızdan mutlu olmayabilirsiniz. Bölgesel zayıflama çoğu zaman mümkün olmayan ve oldukça zorlu bir süreç olduğu için de bölgesel kusurlarınızı kapatmak için tüm kıyafetlerinize müdahale etmek zorunda kalırsınız. Aslında ufak dokunuşlar ve doğru adımlar ile hatlarınızı istediğiniz gibi ön plana çıkarabilir ve kusursuz bir güzelliğe sahip olabilirsiniz. Vücut hatlarına yapılacak ufak dokunuşlar tüm siluetinizin değişmesine neden olacağı için mutlaka bu değişimi değerlendirmelisiniz.