Çizim tutkunları ve çocuklar için en iyi kuru boya markaları/çeşitleri

Resim yapmak; çocukların odaklanma sürelerini uzatırken, kas koordinasyonunu da destekliyor. Yetişkinler içinse bu aktivite bazen kendilerini ifade etme biçimi bazen zihinlerini boşaltacak hoş bir hobi. Kuru boyalar minik ellerin ilk tercihi olduğu kadar çizime gönül verenleri de renkleriyle büyülüyor. Ayrıca kuru boya çeşitleri yapıları ile de oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip. İster profesyonel olun ister çocuk, bu kuru boyalar çizim için vazgeçilmezlerinizden olacak!

1. Kuru boya ile renkli bir dünyaya adım atın

Çoğu insan hobi edinme konusunda kararsız kalıyor. "Keşfettiğimiz yeteneklerin üzerine gitmek mi yoksa kendimize yeni kapılar açmak mı daha önemli?" ikilemi yaşıyoruz. Aslında bu konuda ne kadar kafa yorarsak o kadar zaman kaybediyoruz. Önemli olanın keyifli vakit geçirmek olduğunu aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. Eğer siz de resim yapmayı seviyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız kuru boyalar ilk adımlarınız için doğru bir seçim olacak. Yapısı kurşun kaleme benzese de aslında vurgu sağlamak adına çok farklılar. Çünkü bu kuru boyalar, güçlü renklerle vurgulama yapabilecek kaliteli pigmentlere sahip. Staedler, 24’lü kuru boya setiyle hayallerinizi kağıda dökerken en büyük destekçiniz olacak.

2. Renk seçenekleri sizi büyüleyecek

Kuru boyalar hem profesyonel hem amatör olarak resimle ilgilenenlerin kullanabileceği materyaller. Resme başladığınız ilk zamanlarda, tekniğinizi geliştirirken karakalem ve kuru boya ile çalışma yapmanız öneriliyor. Bu dönemde kuru boya seti olarak 24 ya da 36 renk seçeneği olanları tercih edebilirsiniz. İleri seviyede resim yapabildiğinizde ise çok daha fazla ara renk tonu bulunduran setlere ihtiyacınız olacak. Lyra Rembrandt, 72 farklı renk seçeneği sunan kuru boya setiyle sizleri mest edecek. Bu ürünü yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz. Üstelik setin özel tasarım metal kutusu olması da cabası!

3. Profesyonellerin tercihi

Kaliteli kuru boya markaları arasında sayılan Eberhard Faber, Almanya menşeili bir firma ve profesyonel, yarı profesyoneller için hobi malzemeleri üretiyor. Sulu boya efekti sağlayan 36’lı seti ise en çok tercih edilen kuru boyalar arasında yerini alıyor. Kuru boya ile resim yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunuyor. Çalışmanıza başlarken her zaman en açık tonları tercih etmeniz gerekiyor. Daha sonra bu renklerin üzerinden geçerek istediğiniz tona ulaşmanız mümkün. Kilit nokta ise şu: Eğer koyudan başlarsanız bu rengi açmanıza imkan yok. Renk çeşitliliği ve kolay geçiş sağlayan yapısıyla Eberhard Faber tonlama çalışmalarını kusursuzlaştırmak için en iyi seçim.

4. Kuru boyayı bir de sulu deneyin

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Kuru boya olarak kullanıma hazır; ancak sulandırdığınızda sulu boya efekti yaratan ürünleri de piyasada görmeniz mümkün. “Sulu kuru boya” ya da “Aquarelle Pencils” şeklinde isimlendiren bu boyalar, sizi şaşırtmasın çünkü resim yapanlar arasında çok popülerler. En iyi kuru boya kalemleri genellikle sulandırılabilir olanlar olarak kabul ediliyor. Gölgelendirme ve resme derinlik kazandırma açısından gerçekten fark yarattığını söylemek yanlış olmaz. Bu boyalarla etkileyici portreler yaratabileceğiniz gibi manzara resimleri için de ideal bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz. Derwent Watercolour serisi ise sulu kuru boya çeşitleri arasında favori olmaya aday. Marka 48’li sulu kuru boyalarını özel bir ahşap kutuda sizlerle buluşturuyor.

5. Üçgen tasarımıyla fark yaratıyor

Kuru boya yaparken ince ve pürüzsüz zemine sahip kağıtları tercih edebilirsiniz. Özellikle başlangıçta önemli olan kağıdınızın boyutu olacak. Resminiz için kağıdınızın küçük veya orta ölçekte olmasına dikkat edin. Kuru boyalar ayrıntılı boyama gerektirdiği için büyük ölçekteki kağıtlar sizi zorlayabilir hatta kimi resimleri bitirmek imkansız olabilir. Hevesle başladığınız eserinizi yarıda bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Elbette kağıtlara ek olarak boyanın kolay dağılan yapısı da işinizi kolaylaştıran önemli bir etken. Maped, yumuşak uçlu 48’li kuru boya setiyle hem boyama yapmanızı kolaylaştırıyor hem kolay kırılmayarak uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Üçgen tasarımıyla kalem elinizle harika bir uyum yakalıyor.

6. Bir geri dönüşüm mucizesi

Resim yapmak büyükten küçüğe herkes için keyifli aktivite. Neredeyse bütün çocuklar, yetişkinler gibi boya kalemleriyle bir şeyler çizmeye bayılıyor. Ayrıca bu aktivite çocukların duygularını ifade etmeleri için de uygun bir alan yaratıyor. Resim yapmanın zihinsel ve fiziksel gelişim üzerindeki olumlu etkileri uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarla ortaya koyuluyor. Hal böyle olunca ebeveyne çocukları için en iyi kuru boya markaları hangisi diye araştırmak düşüyor. BIC Group, BIG Kids ürün serisiyle çocuklara özel kuru boyalar üretiyor. Ahşap içermeyen kuru boyalar sentetik reçineden yapılıyor ve içeriğinin yarısı geri dönüşümden elde ediliyor. Darbeye ve ısırmaya karşı da oldukça dayanıklı kuru boyaları gönül rahatlığıyla çocuklarınız için tercih edebilirsiniz.

7. Kuru boyalar çocuklarınızın vazgeçilmezi olacak

Çocukların gün içinde boyama yaptıkları saatler en çok keyif aldıkları anların başında yer alıyor. Rengarenk kuru boyalar onların hayal dünyasıyla birleşince kimi zaman yeşil bir güneşe dönüşüyor, kimi zaman mor bir ineğe! Ortaya çıkan eserse herkes için gurur kaynağı oluyor. Çocukların özgüvenini geliştiren boyama aktiviteleri için anne ve babalar çoğunlukla kuru boyaları tercih ediyor. Kuru boya markası önerileri incelendiğinde ise ebeveynlerin haklı olarak güvenliği ön planda tutuğunu görmek mümkün. Adel, senelerdir çocuklar için en kaliteli kuru boya markası sıralamalarında yerini alıyor. Markanın çocuklar için ürettiği 24'lü boya seti ise oldukça iyi bir seçenek. Kalem uçlarının kolay kırılmaması ve darbelere karşı dayanıklı olması ürünü tercih etmek için önemli nedenler arasında.

8. Canlı renkleri sizi büyüleyecek

Hayatın hızlı akışından yorgun düştünüz ve kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız mı var? "Kuru boyalar sizi bu girdaptan kurtarabilir." desek ne düşünürdünüz? Gerçekten boyama yaparak zihninizi boşaltmanız ve kendinize güzel bir hobi edinmeniz mümkün. “Resme yeteneğim yok” diye endişelenmenize de gerek yok. Son dönemlerde popüler olan yetişkinler için hazırlanmış hazır boyama kitaplarıyla çok rahat ilerleyebilirsiniz. Renklerin şifası sizi etkisi altına aldığında ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Kuru boya markası önerileri arasında akıllara ilk gelen seçeneklerden biri olan Faber Castel, özel serisi Goldfaber 24’lü setiyle size benzersiz bir deneyim sunuyor.

9. Kırtasiye alışverişinin demirbaşı: Kuru boyalar

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Çocuklar için yapılan kırtasiye alışverişinde listenin başını kuru boyalar çekiyor. Birçok çocuk ürününde olduğu gibi kuru boyada da aileler deneyimlerden faydalanmadan alışveriş yapmak istemiyor. Kuru boya önerileri göz önüne alındığında belli başlıklar öne çıkıyor. Elbette çocuğunuzun güvenle kullanacağı sağlıklı materyallerden üretilmiş olması öncelikli tercih sebebi olacak. Bunu ekonomik ve uzun ömürlü olması takip ediyor. Çocuklar bir resmi yaparken silip tekrar yapmayı severler. Kağıttan kolay çıkması ve iz bırakmaması bu nedenle dikkat edilecekler arasında yer alıyor. Yerli üretim olan Fatih markası 24’lü boya kalemleriyle tüm ihtiyaçlara aynı anda cevap veriyor.

10. Çocuklarınızla paylaşmaya kıyamayacaksınız!

Çocukların el ve göz koordinasyonunun oluşmasında boyama ve resim yapmanın etkisi oldukça büyük. Gelişimleri göz önüne alındığında 0-36 ay aralığındaki çocuklardan anlamlı ve bütünsel resimler yapması beklenmez. Üç yaşından büyük çocuklar ise artık çevresini tanıyabilir ve eşyalara anlam yükleyebilir. İsteklerini ve tercihlerini ifade edebilen bu yaş grubu için boyalar hazine kadar değerli sayılır. Uzmanlar resim yaparken çocuklara müdahale etmemenizi, sadece sürece eşlik etmenizi öneriyor. Durum böyle olunca ebeveynlere yapılan rengarenk resimleri yorumlamak kalıyor. Carioca Pastel Kuru Boya Seti, çocuklarınıza sınırsız bir hayat gücü sunuyor. Çocuğunuza hoş bir hediye vermek isterseniz Carioca’nın pastel tonlarındaki 24’lü seti yoğun renkleri ve kolay temizlenebilir yapısıyla sizin için en iyi seçeneklerden biri.