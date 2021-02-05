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Clubhouse logosundaki adamın sırrı çözüldü!

05.02.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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Clubhouse logosundaki adamın sırrı çözüldü!

Clubhouse iOS kullanıcılarının son dönemde en çok indirdiği uygulamalardan biri oldu. Özel bir Clubhouse davetiyesi ile girilebilen uygulamanın logosu da bu dönemde fazlasıyla merak edildi. Gitarıyla birlikte bir adamın yer aldığı logonun arkasındaki hikaye belli oldu.

Clubhouse uygulaması iOS kullanıcıları arasında popülerleşti. Kullanıcıların sesli sohbet odalarına katılabildiği uygulamaya girebilmek ise pek kolay değil. Zira Clubhouse'a katılmak için bir Clubhouse davetiyesine ihtiyaç var. Bir davetiye alan kişi, uygulamaya girebiliyor ve sesli sohbet odalarına katılıp bir konu hakkında görüşlerini ifade edebiliyor. Böylece uygulamanın içinde neler olduğuna dair merakını gidermiş oluyor. Fakat Clubhouse'a girenlerin uygulamaya dair merak ettiği bir konu daha var: O da uygulamanın logosunda yer alan adam. Sahi, kim bu adam?

İŞTE CLUBHOUSE LOGOSUNUN ARKASINDAKİ HİKAYE

Bu soruya Clubhouse resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yanıt vermiş durumda. Yapılan açıklamaya göre logonun hikayesi oldukça farklı. Zira logoda yer alan isim Bomani X isimli bir müzisyen. Sanatçının Clubhouse logosunun yüzü olmasının arkasında ise Clubhouse'un aldığı ilginç ancak birçok kişi tarafından güzel karşılanabilecek bir karar yatıyor.

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GÜNCELLEME GELDİKÇE LOGO DEĞİŞİYOR

Clubhouse yaptığı açıklamada,'' Her büyük uygulama güncellemesi ile birlikte logomuzu topluluğumuzun birçok harika üyesinden birini öne çıkarmak için değiştiriyoruz.'' ifadesini kullandı. Yani Clubhouse, yayınladığı her büyük güncelleme sonrası logosunu da değiştiriyor. Üstelik logodaki kişi, Clubhouse'ta yer alan profillerden biri oluyor. Bu da önümüzdeki dönemde gelecek bir güncelleme ile Clubhouse logosunun Clubhouse topluluğundaki bir üyenin profil fotoğrafıyla değişeceği anlamına gelebilir.

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