Clubhouse logosundaki adamın sırrı çözüldü!

Clubhouse uygulaması iOS kullanıcıları arasında popülerleşti. Kullanıcıların sesli sohbet odalarına katılabildiği uygulamaya girebilmek ise pek kolay değil. Zira Clubhouse'a katılmak için bir Clubhouse davetiyesine ihtiyaç var. Bir davetiye alan kişi, uygulamaya girebiliyor ve sesli sohbet odalarına katılıp bir konu hakkında görüşlerini ifade edebiliyor. Böylece uygulamanın içinde neler olduğuna dair merakını gidermiş oluyor. Fakat Clubhouse'a girenlerin uygulamaya dair merak ettiği bir konu daha var: O da uygulamanın logosunda yer alan adam. Sahi, kim bu adam?

Bu soruya Clubhouse resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yanıt vermiş durumda. Yapılan açıklamaya göre logonun hikayesi oldukça farklı. Zira logoda yer alan isim Bomani X isimli bir müzisyen. Sanatçının Clubhouse logosunun yüzü olmasının arkasında ise Clubhouse'un aldığı ilginç ancak birçok kişi tarafından güzel karşılanabilecek bir karar yatıyor.

With each major app update, we change our icon to spotlight one of the many incredible members of the community.



Today we celebrate the inimitable @IamBomaniX, host of the #CottonClub! On behalf of the Clubhouse community, thank you for all that you do! (????: @TheArtHype) pic.twitter.com/k9P6gQUuNQ