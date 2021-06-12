Çocuğunu parka götürürken maganda kurşunuyla can verdi! Acılı eşi olay anını anlattı

Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak’ta dün akşam saatlerinde alacak verecek mesele yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına dönmüştü. 2 kişinin yaralandığı kavgada çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan baba Okan Karaten başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.

"BU ÇOK BÜYÜK ADALETSİZLİK"

Elanur Karaten Zincirlikuyu gasilhanesinden eşinin cenazesini almaya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan acılı eş Elanur Karaten,“Bu adamlar daha önce yine böyle şeyler yapmışlar serbest kalmışlar sanırım. Ülkede adalet olduğunu düşünmüyorum. Bu çok büyük adaletsizlik. Çocuğum yetim kaldı. Hiç bir şey yokken eşimi kaybettim. Benim kızımın gözünün önünde ve benim gözümün önünde oldu her şey. Evden sadece parka gidiyorduk pusetle. İlk etapta bize de sordular husumetli misiniz diye. Sadece parka gidiyorduk.

"BÖYLE BİR ACI YOK"

Gözyaşları içerisinde güçlükle konuşan acılı eş Elanur Karaten, “En ağır şekilde cezalandırılmaları için çalışacağım. Sakinleştiricilerle ayaktayım. Kedime geldiğimde en iyi avukatları tutup. Bu olayla uğraşacağım. Sadece oradan geçiyorduk. Bebeğimi korumaya çalıştı sadece. Bunu taşıyabileceğim en uç noktaya taşıyacağım. Böyle bir acı yok. Allah kimsenin başına vermesin” dedi. (İHA)

