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Çocuk kreşinde korkunç olay! Kapıdaki iki camın arasında fark edildi

16.05.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da bir hastanede bulunan çocuk kreşinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Kreş görevlileri, kreşin kapısının kırık olduğunu fark edince iki cam arasında mermi çekirdeği olduğunu gördü. Kapı camına isabet eden yorgun mermi nedeniyle ekiplere haber verildi. Ekipler, mermi çekirdeğine incelemek üzere el koyarken yorgun merminin hafta sonu ya da kreş kapalıyken kapıya isabet ettiği tahmin ediliyor.

Çocuk kreşinde korkunç olay! Kapıdaki iki camın arasında fark edildi

Akılalmaz olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasında bulunan Kreş ve Gündüz Bakımevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz maganda tarafından tabancayla açılan ateş sonucu yere düşen yorgun mermi kreşin giriş kapısının camına isabet ederek camı kırıp iki cam arasında kaldı. Bugün kreş görevlileri camın kırık olduğunu fark edince baktıklarında iki cam arasında, tabancadan çıkan mermi çekirdeğini fark ederek durumu polise haber verdiler. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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FACİADAN DÖNÜLDÜ

Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri iki cam arasında kalan mermi çekirdeğine incelemek üzere el koydu.

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Yorgun merminin hafta sonu veya gece kreş kapalıyken kapıya isabet ettiği tahmin ediliyor. Merminin kreş kapalıyken kapıya isabet etmesi de muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu.

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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

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Samsun
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