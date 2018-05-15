Çocuk sahibi olmak isteyenler bu hormona dikkat!

FSH, hem kadın hem erkeklerde bulunan ve Hipofizden salgılanan bir hormondur. Erkekte ve dişide benzer bir protein yapısı taşır. Lütein yapıcı hormonla (LH) beraber yumurtalığın ve erbezlerinin işlevlerine katkıda bulunur. Kadınlarda yumurtalık faliküllerinin olgunlaşmasını, erkekte spermalozoonların üretimini ve olgunlaşmasını yapar. FSH (folikül uyarıcı hormon) beyinden salgılanan ve yumurta gelişiminde önemli rolü olan bir hormondur. FSH Hormonunun kadında ve erkekte normal değerleri ne olmalıdır? Kadın ve erkeklerin belirli bir yaştan sonra çocuk sahibi olma olanakları değişmektedir. Bu duruma etki eden en önemli faktörlerden biri de fsh hormonu değerleridir. Hormondaki dalgalanmalar çocuk sahibi olma şansını azaltabilir. Normal değerler; Erkek: 1.7_12mlu/ml Kadın: Ovulasyon: 6.3_24 mlu/ml Foliküler faz: 2.9_12 mlu/ml Luteal faz: 1.5_ 7.0 mlu/ml Menopoz: 17_95 mlu/ml FSH hormonu nedir? Kadında FSH hormonu (Follicle stimulating hormone, Folikül uyarıcı hormon) beyinde hipofizden salgılanır ve adından da anlaşıldığı gibi yumurtalıklardaki folikülleri uyarır, büyümesini sağlar.

Fsh hormonu hangi durumlarda önemlidir? Fsh hormonu hiç adet görmeyen kadınların sağlık değerlendirilmesi yapılması durumu açısından oldukça önemlidir. Çocuk sahibi olamayan çiftlerin de fsh hormonu değerlerine baktırmaları gerekmektedir. Beyinden FSH’nın yetersiz salındığı durumlarda FSH değeri 1-3 mIU/ml’nin altında çıkacaktır ve bu gibi durumlarda düzenli adet görülmesi için dışarıdan hormon hapları takviye edilmeli ve gebelik istendiğinde de iğnelerle FSH verilmelidir. Fsh yüksekliği de fsh düşüklüğü de çocuk sahibi olmak açısından kişiyi sıkıntılara sokabilir. Bu nedenle fsh hormonunun ne düşük ne de çok yüksek olması gerekir. Fsh hormonu kaç olursa hamile kalınır? FSH hormonu değeri 10'un üzerine çıktığında hamile kalma şansında düşüş meydana gelebilir. FSH 15'in üzerine çıktığında hamile kalma problemi ciddi seviyede olur. FSH'teki artış ne kadar fazla olursa gebelik elde edilmesi o kadar zorlaşır. Fsh hormonu yüksekliği belirtileri nelerdir? Fsh hormonu kadında olacağı gibi erkekte de meydana gelen bir durumdur. hem erkekte hem de kadında fsh hormonu yükseldiğinde farklı belirtiler meydana getirmektedir.