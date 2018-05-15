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Çocuk sahibi olmak isteyenler bu hormona dikkat!

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
GEBELİK HABERLERİ  | 15.05.2018 13:00 | Son Güncelleme

Her ayın yumurta gelişimi döngüsünden sorumlu olan Follicle Stimulating Hormonu (FSH) özellikle çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için önem taşıyor.

Çocuk sahibi olmak isteyenler bu hormona dikkat!

FSH, hem kadın hem erkeklerde bulunan ve Hipofizden salgılanan bir hormondur. Erkekte ve dişide benzer bir protein yapısı taşır. Lütein yapıcı hormonla (LH) beraber yumurtalığın ve erbezlerinin işlevlerine katkıda bulunur. Kadınlarda yumurtalık faliküllerinin olgunlaşmasını, erkekte spermalozoonların üretimini ve olgunlaşmasını yapar.

FSH (folikül uyarıcı hormon) beyinden salgılanan ve yumurta gelişiminde önemli rolü olan bir hormondur.

FSH Hormonunun kadında ve erkekte normal değerleri ne olmalıdır?

Kadın ve erkeklerin belirli bir yaştan sonra çocuk sahibi olma olanakları değişmektedir. Bu duruma etki eden en önemli faktörlerden biri de fsh hormonu değerleridir. Hormondaki dalgalanmalar çocuk sahibi olma şansını azaltabilir.

Normal değerler;

Erkek:

1.7_12mlu/ml

Kadın:

Ovulasyon: 6.3_24 mlu/ml

Foliküler faz: 2.9_12 mlu/ml

Luteal faz: 1.5_ 7.0 mlu/ml

Menopoz: 17_95 mlu/ml

FSH hormonu nedir?

Kadında FSH hormonu (Follicle stimulating hormone, Folikül uyarıcı hormon) beyinde hipofizden salgılanır ve adından da anlaşıldığı gibi yumurtalıklardaki folikülleri uyarır, büyümesini sağlar.

Fsh hormonu hangi durumlarda önemlidir?

Fsh hormonu hiç adet görmeyen kadınların sağlık değerlendirilmesi yapılması durumu açısından oldukça önemlidir. Çocuk sahibi olamayan çiftlerin de fsh hormonu değerlerine baktırmaları gerekmektedir.

Beyinden FSH’nın yetersiz salındığı durumlarda FSH değeri 1-3 mIU/ml’nin altında çıkacaktır ve bu gibi durumlarda düzenli adet görülmesi için dışarıdan hormon hapları takviye edilmeli ve gebelik istendiğinde de iğnelerle FSH verilmelidir.

Fsh yüksekliği de fsh düşüklüğü de çocuk sahibi olmak açısından kişiyi sıkıntılara sokabilir. Bu nedenle fsh hormonunun ne düşük ne de çok yüksek olması gerekir.

Fsh hormonu kaç olursa hamile kalınır?

FSH hormonu değeri 10'un üzerine çıktığında hamile kalma şansında düşüş meydana gelebilir. FSH 15'in üzerine çıktığında hamile kalma problemi ciddi seviyede olur. FSH'teki artış ne kadar fazla olursa gebelik elde edilmesi o kadar zorlaşır.

Fsh hormonu yüksekliği belirtileri nelerdir?

Fsh hormonu kadında olacağı gibi erkekte de meydana gelen bir durumdur. hem erkekte hem de kadında fsh hormonu yükseldiğinde farklı belirtiler meydana getirmektedir.

Fsh hormonunun yüksekliğini tespit edebilmek için ilk olarak kan tahlilinin yapılması gerekmektedir. Örneğin; kadınlarda hormon değerlerinin sağlıklı bir şekilde ölçülebilmesi için yapılacak kan tahlillerinin adet döngüsünün 3. gününe ( 2 – 5 gün aralığına ) denk getirilmesi gerekmektedir.

Kadınlarda fsh hormonu yüksekliğinin belirtileri hamile kalamama, adet olamama gibi belirtiler şeklinde kendini göstermektedir.

Erkeklerde ise fsh hormonu yüksekliği belirtileri şu şekilde kendini göstermektedir;

Erkeklerde fsh hormonu yüksekliği testislerin hiç olmaması aynı zamanda testislerin olmasına rağmen hiç gelişmemiş olmasıdır. Bu hormonun düşük olması erkeklerde de çocuk sahibi olma olasılığını sıfıra indirmektedir.

Fsh hormonu nasıl düşürülür?

Doktorunuzun önerdiği ilaçlar doğrultusunda fsh hormonunuzu düşürebilirsiniz. Tıbbi tedavi dışında Fsh hormonunu doğal yollardan düşürebilmek için;

Malzemeler

1 çay kaşığı kayıt otu

1 çay kaşığı civan perçemi

1 çay kaşığı adaçayı

1 adet aslan pençesi

Nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri 2 bardak kaynayan suyun içerisine atın. 5 dk bu şekilde kısık ateşte kaynatın. demlendikten sonra yemeklerden önce 1 bardak tüketebilirsiniz.

Bu karışımı günde 2 bardak olacak şekilde 1 sabah bir de akşam tüketebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Follicle Stimulating Hormonu hamilelik

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