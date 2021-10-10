Çocuklardan, İngiliz kraliyet ailesine "elinizdeki arazileri doğaya kazandırın" çağrısı

Başkent Londra'daki Green Park istasyonunda bir araya gelen çocuk korosu üyeleri ve göstericiler, Buckingham Sarayı'na kadar şarkılar söyleyerek yürüdü ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten yeniden doğaya kazandırma stratejilerini benimsemesi istenen 100 bin imzayı geçen dilekçeyi saraya sundu.

Göstericiler, İngiltere'deki büyük toprak sahiplerine, yeniden yaban hayata dönülebilmesi için adım atmaları çağrısında bulunuyor.

"EN BÜYÜK TOPRAK SAHİBİ AİLE"

"Wild Card" grubunun öncülüğünde düzenlenen etkinliğe katılan göstericiler, İngiliz kraliyet ailesinin, ülkedeki en büyük toprak sahibi aile olduğunu ve bunun İngiltere'nin yüzde 1,4'ü büyüklüğünde arazi alanını kapladığını savunuyor.

Bu çok büyük bir arazi alanının, doğa için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden göstericiler, İngiltere'de vahşi hayatın ciddi oranda yok olduğunu ve iklim krizi kötüleşirken, kraliyet topraklarının yeniden doğaya kazandırılmasının büyük fark yaratacağı görüşünü ileri sürüyor.

Öte yandan, göstericiler, kraliyet ailesinin atacağı bu adımın diğer büyük toprak sahiplerini de harekete geçmeleri için teşvik edeceği görüşünü paylaşıyor.

DUVARLI OLMAYA DAVET ETTİLER

Etkinliğe katılan doğa bilimci Chris Packham da burada yaptığı konuşmada, çok büyük arazileri elinde bulunduran İngiliz kraliyet ailesini iklim değişikliği konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Packham, İngiltere'nin 31 Ekim-12 Kasım'da Glasgow'da ev sahipliği yapacağı 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansına (COP26) atıfta bulunarak, "Artık insanların yarınla ilgili sözler vermesini duymaktan bıktım. Bugün harekete geçildiğini görmek istiyorum." dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan çocuklardan biri 100 binden fazla imzanın toplandığı dilekçeyi Buckingham Sarayı'na teslim etti. (AA)





