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  4. Çocukları öldürülen anne ve baba tetikçi tuttu! Cinayeti sosyal medya paylaşımı ortaya çıkardı

Çocukları öldürülen anne ve baba tetikçi tuttu! Cinayeti sosyal medya paylaşımı ortaya çıkardı

13.08.2023 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde geçen perşembe günü işe giderken öldürülen Kemal Akköse cinayetinin failleri bir yıl önce öldürülen çocuklanın intikamını almak için tetikçi tutan aile çıktı. Polis soruşturması sonucu tutuklanan Yaşar Akköse ile boşandığı eşi Aynur Kural’ın oğlunun bir yıl önce aynı zamanda akrabaları olan Kemal Akköse'nin kardeşi tarafından öldürüldüğü ve intikam almak için Şakir Hüsünbeyi'ni (22) borçlarını ödemek kaydıyla cinayete azmettirdikleri ortaya çıktı.

Çocukları öldürülen anne ve baba tetikçi tuttu! Cinayeti sosyal medya paylaşımı ortaya çıkardı

Serinhisar'da yaşayan ve bir leblebi imalathanesinde çalışan Kemal Akköse, geçen perşembe günü saat 07.00 sıralarında işe gitmek için Aşağı Mahalle Ortaokul Sokak'taki evinden çıktı. Park halindeki otomobiline binen Akköse, bu sırada yüzünü gizleyerek yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğradı. Akköse'ye av tüfeğiyle 4 el ateş ederek başından ve göğsünden vuran saldırgan, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Akköse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akköse'nin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Tetikçi olarak tutulan Şakir Hüsünbeyi (Çelik yelekli ortada)

YARGILANMASINA DEVAM EDİLİYOR

Kemal Akköse'nin, geçen yıl 6 Haziran'da uzaktan akrabası Hasan Akköse ile İsmail Yalçın'ı tüfekle öldürüp, su kuyusuna attıktan sonra cesetlerini benzin dökerek yakıp üzerlerini taş ve toprakla doldurduğu belirlenerek tutuklanan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu tespit edildi. Mustafa Akköse'nin 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Denizli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor.

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Cezavevindeki Mustafa Akköse (Sağdaki), Kardeşi Kemal Akköse (Soldaki)

CİNAYETTEN 8 SAAT ÖNCE PAYLAŞTI

Olayla ilgili çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, geçen yıl öldürülen Hasan Akköse'in önce babası Yaşar Akköse'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürerken öldürülen Hasan Akköse'nin annesi Aynur Kural'ın, sosyal medya hesabından oğlu Hasan Akköse'nin fotoğrafının üzerine, 'Söz intikamını alacağım kuzum' yazarak, cinayetten 8 saat önce paylaştığı belirlendi. Polis, bunun üzerine dün de anne Aynur Kural'ı da şüpheli olarak gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün (cumartesi) adliyeye sevk edilen ve haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Aynur Kural ile boşandığı eşi Yaşar Akköse, çıkarıldıkları mahkemece ‘Kan gütme saikiyle öldürme ve azmettirme suçlarından' tutuklandı.

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Geçen yıl öldürülen Hasan Akköse

TETİKÇİ DE YAKALANDI

Cinayet Bürosu ekipleri, Kemal Akköse’yi tüfekle öldüren tetikçi Şakir Hüsünbeyi’ni de yakaladı. Kemal Akköse’yi öldürmek için üç gün boyunca eve girip çıkışını takip eden tetikçinin cinayet için motosiklet çaldığı ve üzerine sahte plaka taktığı tespit edildi. Olay günü yüzünü gizleyen Şakir Hüsünbeyi’ni cinayet bürosu ekipleri tespit edip, saklandığı bağ evinde yakaladı. Gözaltına alınan Hüsünbeyi, cinayet suçunu itiraf etti. Kendisini Hasan Akköse’nin annesi ile babasının borçlarını ödeme karşılığında tuttuğunu, öldürülen Hasan Akköse ile İsmail Yalçın’ın da arkadaşı olduğu için intikam almak amacıyla cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Hüsünbeyi, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)

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cinayet Denizli tetikçi

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