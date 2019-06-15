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Çoğunlukla kadınlarda görülüyor! Kabızlığın nedeni iyi araştırılmalı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 15.06.2019 09:32 | Son Güncelleme

Daha çok kadınlarda olmak üzere her yaşta oldukça sık görülen Anismus’un en belirgin belirtisi kabızlıkla kendini gösteriyor. Tedavisinin aksaması durumunda kalıcı dışkılama sorunlarının yanı sıra kalın bağırsağın hasar görmesine neden olabiliyor.

Çoğunlukla kadınlarda görülüyor! Kabızlığın nedeni iyi araştırılmalı

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Kar, Anismusun ciddi bir makat kası sorunu olduğuna dikkat çekerek, ”Anismus, makatın aşırı kasılması, zıt kasılması veya makatta gevşeme kusuru olarak tanımlanabilir. Dışkılamada görev yapan dış makat kası ve puborektal kasın uygun şekilde çalışmaması olarak da tanımlayabiliriz. Normal bir dışkılama sırasında, dışkı ve gazı tutmayı sağlayan bu kasların gevşemesi gerekir. Dışkılama sırasında, dış makat kası ve puborektal kasta bu gevşemenin olmaması ve tam tersine kasılma yapmaları Anismus olarak adlandırılır. Kabızlık toplumda oldukça sık görülen bir sorun, araştırmalar kronik kabızlık sorunlarının yüzde 40’ının Anismus kaynaklı olduğunu saptamıştır. Çoğu zaman nedeni bilinmeyen Anismus rahatsızlığı; çocuklarda cinsel istismar ya da dışkı kaçırma, yetişkinlerde makat sarkması, rektosel veya soliter rektal ülser sendromu kaynaklı olabilir” dedi.

kabiz

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Anismus belirtilerine ve karıştırılabildiği başka hastalıklara değinen Kar, ”Kabızlık en belirgin belirtisi olmakla birlikte dışkılama zorluğu, dışkının tam boşalamaması, aşırı ıkınma, dışkılama sırasında sıklıkla takılmanın meydana gelmesi, idrar yapma zorluğu, parmak desteği ile dışkılama, erkeklerde sertleşme sorunları, kadınlarda ağrılı cinsel temas ya da cinsel temas esnasında makat ağrısı gibi belirtilerden söz edebiliriz. Anismus hemoroid, makat çatlağı, makat sarkması ve rektosel gibi rahatsızlıklarla da karışabiliyor. Bu yüzden ayrıntılı muayene ile tanısının tecrübeli bir genel cerrah tarafından konulması doğru tedavinin seyri açısından önem teşkil etmektedir. Bu yüzden kişi haftada 3 defadan az dışkılıyorsa, en az 3 aydan beri kabızlık sorunu yaşıyorsa, aynı zamanda dışkılama esnasında aşırı ıkınma, sert dışkılama, dışkının tam boşalamaması gibi sorunları da varsa Anismus açısından da tetkik edilmesi gerekiyor. Zamanında tedavi edilemeyen Anismus vakalarında istemsiz dışkı kaçırma, aşırı sert dışkılama ve kalıcı kalın bağırsak sorunları baş gösterebilir” şeklinde konuştu.
Anismusta uygulanan pek çok tedavi yöntemi olduğuna değinen Dr. Kar, ”Anismus tedavilerinde pek çok seçenekten bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi Kegel egzersizleri dediğimiz çeşitli egzersiz yöntemleri ile makat kaslarının kasılıp gevşemelerine yönelik hareketlerdir. Bir diğer yöntem de makat içine silikon anal prob yerleştirme yöntemidir (Biofeedback). Makat kasları stimülasyonu yöntemi ile de makat içine serçe parmağı kalınlığında bir anal prob yerleştirilmesi vasıtası ile bu bölgeye düşük akımlarla elektriksel uyarılar gönderilir. Böylelikle makat kaslarının doğru kasılması sağlanmaya çalışılır. Fakat bu yöntem herkese uygulanabilen bir yöntem değildir. Kalp pili olanlar, aritmisi olanlar, epilepsi hastaları, gebeler ve makat iltihabı olanlara önerilmez. Bir diğer yöntem de Botoks enjeksiyonudur. Makat kasına enjekte edilen Botoks’la Anismus tedavisinde yüzde 71-95 oranında başarı sağlanabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kabızlık Anismus

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