Çok acı olay! Sitenin bahçesinde oynuyordu... Otoparktan çıkan aracın altında kaldı! Emniyet müdürü yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin otoparkından çıkan T.D. (66) yönetimindeki otomobil, bu sırada bahçede oyun oynayan Betül- Ahmet Cellat çiftinin oğulları Alparslan Cellat ile arkadaşı E.A.Y.’ye çarptı. Aracın altında kalan Alparslan Cellat hayatını kaybetti, arkadaşı E.A.Y. ise ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alparslan Cellat'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü, E.A.Y. ise hastanede tedaviye alındı.

Kaza yerine gelerek bilgi alan Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, küçük çocuğun yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Araç sürücüsü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden Alparslan Cellat için Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Baba Ahmet Cellat'ın güçlükle ayakta durduğu cenazeye ailenin yakınları ve bölge halkı katıldı. Kılınan namazın ardından Cellat'ın cenazesi, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada, polis ekipleri tarafından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





