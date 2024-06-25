HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çok acı olay! Sitenin bahçesinde oynuyordu... Otoparktan çıkan aracın altında kaldı! Emniyet müdürü yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı

Çok acı olay! Sitenin bahçesinde oynuyordu... Otoparktan çıkan aracın altında kaldı! Emniyet müdürü yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı

25.06.2024 16:07
Önerilen Videolar
Önce el salladı, sonra öpücük gönderdi! 1 hafta sonra ortaya çıktı, İmamoğlu'nun 'Erdoğan' sloganlarına yanıtı viral oldu

Önce el salladı, sonra öpücük gönderdi! 1 hafta sonra ortaya çıktı, İmamoğlu'nun 'Erdoğan' sloganlarına yanıtı viral oldu

Türkiye'de gazeteciliği bırakıp Güney Kore'ye gitti! Dönercilik yapmaya başladı: "15 güne araba alırım"

Türkiye'de gazeteciliği bırakıp Güney Kore'ye gitti! Dönercilik yapmaya başladı: "15 güne araba alırım"

Diyarbakır'da Burger King ve Starbucks'a baskın! "Cenk, cihat, şehadet" sloganları... İçişleri Bakanlığı devreye girdi

Diyarbakır'da Burger King ve Starbucks'a baskın! "Cenk, cihat, şehadet" sloganları... İçişleri Bakanlığı devreye girdi

İçerik devam ediyor
25.06.2024 16:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da çok acı bir olay meydana geldi. Sitenin bahçesinde oynarken otoparktan çıkan otomobilin çarptığı iki arkadaştan 5 yaşındaki Alparslan Cellat yaşamını yitirdi, 7 yaşındaki E.A.Y. ise yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza yerine gelerek bilgi alan Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, küçük çocuğun yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Araç sürücüsü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Cellat'ın cenazesi ise Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin otoparkından çıkan T.D. (66) yönetimindeki otomobil, bu sırada bahçede oyun oynayan Betül- Ahmet Cellat çiftinin oğulları Alparslan Cellat ile arkadaşı E.A.Y.’ye çarptı. Aracın altında kalan Alparslan Cellat hayatını kaybetti, arkadaşı E.A.Y. ise ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alparslan Cellat'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü, E.A.Y. ise hastanede tedaviye alındı.

264525_ERZURUM’DA-SITENIN-OTOPARKINDAN-CIKAN-OT

Kaza yerine gelerek bilgi alan Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, küçük çocuğun yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Araç sürücüsü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

264526_ERZURUM’DA-SITENIN-OTOPARKINDAN-CIKAN-OT

Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

264642_RZURUM’DA-SITENIN-OTOPARKINDAN-CIKAN-OTO

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden Alparslan Cellat için Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Baba Ahmet Cellat'ın güçlükle ayakta durduğu cenazeye ailenin yakınları ve bölge halkı katıldı. Kılınan namazın ardından Cellat'ın cenazesi, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

264527_ERZURUM’DA-SITENIN-OTOPARKINDAN-CIKAN-OT

Bu arada, polis ekipleri tarafından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor. (DHA)

264528_ERZURUM’DA-SITENIN-OTOPARKINDAN-CIKAN-OT

264529_ERZURUM’DA-SITENIN-OTOPARKINDAN-CIKAN-OTBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şık, havalı, kaliteli! Casio'nun klasik saat modeli günün fırsat ürünüŞık, havalı, kaliteli! Casio'nun klasik saat modeli günün fırsat ürünü
Görüntüler Haziran ayından... O ilde yollarda karla mücadeleGörüntüler Haziran ayından... O ilde yollarda karla mücadele
Şimdi de Özgür Özel giydi! Herkesin aklına aynı kareler geldiŞimdi de Özgür Özel giydi! Herkesin aklına aynı kareler geldi
Anahtar Kelimeler:
Erzurum site
En Çok Okunan Haberler
Manisa'daki deprem sonrası iki fay uyarısı!

Manisa'daki deprem sonrası iki fay uyarısı!

Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız Rafa Silva ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız Rafa Silva ile anlaşma sağladı!

Bakan Şimşek de sessizliğini bozdu

Bakan Şimşek de sessizliğini bozdu

"Hazırlanıyorlar" dedi ve uyardı: Savaşların yayılma riski giderek artıyor!

"Hazırlanıyorlar" dedi ve uyardı: Savaşların yayılma riski giderek artıyor!

Bahçeli'nin görüntüleri gündem olmuştu! Özgür Özel'den ilk açıklama

Bahçeli'nin görüntüleri gündem olmuştu! Özgür Özel'den ilk açıklama

Toplantı başlar başlamaz gündem oldu

Toplantı başlar başlamaz gündem oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez! Çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.