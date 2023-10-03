HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Çok konuşulacak İYİ Parti iddiası! Tarih bile verdi: 'Meral Akşener bırakıyor, yerine gelecek isim...'

Çok konuşulacak İYİ Parti iddiası! Tarih bile verdi: 'Meral Akşener bırakıyor, yerine gelecek isim...'

03.10.2023 07:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararı alan İYİ Parti'yle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'da aday bulma konusunda zorlandığını belirten gazeteci Barış Yarkadaş, Akşener'in yerel seçim sonrası Genel Başkanlığı bırakabileceğini iddia etti. Yarkadaş, "Konuştuğum İYİ Partililer, Akşener’in yerel seçim sonrası Genel Başkanlığı bırakacağını yerine Buğra Kavuncu’yu düşündüğünü bu yüzden İBB’ye aday yapmak istemediğini söylediler" dedi.

Çok konuşulacak İYİ Parti iddiası! Tarih bile verdi: 'Meral Akşener bırakıyor, yerine gelecek isim...'

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100'de yayımlananb Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu. Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yarkadaş, İYİ Parti ile ilgili gündem yaratacak bir iddiayı ortaya attı.

"AKŞENER GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKACAK! YERİNE DÜŞÜNÜLEN İSİM..."

İYİ Parti'yle ilgili kulis bilgilerini aktaran Yarkadaş "İYİ Parti’de ciddi bir rahatsızlık var. Deniz Gürel'in yazdığı toplantıda bu rahatsızlık dile getirildi. Parti yöneticileri Akşener’in tutumlarına anlam veremiyor. Konuştuğum bazı parti yöneticileri ‘Meral Hanım acaba AK Parti’yle gizli bir angajmana mı girdi?’ diyorlar.

aksener

Bu kuşku çok fazla arttı. İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'da aday bulmakta zorluk çektiklerini biliyorum. Buğra Kavuncu ve Kürşad Zorlu aday olmak istemiyor. Bugün konuştuğum İYİ Partililer, Akşener’in yerel seçim sonrası Genel Başkanlığı bırakacağını yerine Buğra Kavuncu’yu düşündüğünü bu yüzden İBB’ye aday yapmak istemediğini söylediler. İstanbul'da adayın Buğra Kavuncu'nun olmayacağı belli." ifadelerine yer verdi.

bugra

"İYİ PARTİ’NİN ANKARA MİLLETVEKİLLERİNDEN BİRİ İSTİFANIN EŞİĞİNE GELDİ"

"Yayına gelirken önemli bir bilgi aldım" diyen Yarkadaş "Buğra Kavuncu’nun Saadettin Saran’la Ankara’da görüştüğü ve İBB Başkan adaylığı için zemin yokladığı yönünde bilgi aldım. Bu bilgiyi teyit etmek için aradım ama telefonu kapalıydı. İYİ Parti’nin Ankara milletvekillerinden biri istifanın eşiğine geldi. Mansur Yavaş’ın karşısına aday çıkarılmasına sıcak bakmayan birisi" dedi.

İçişleri Bakanlığına saldırı girişimiyle ilgili sözleri tepkiye yol açtı! İnceleme başlatıldı İçişleri Bakanlığına saldırı girişimiyle ilgili sözleri tepkiye yol açtı! İnceleme başlatıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanlığına saldırı girişimiyle ilgili sözleri tepkiye yol açtı! İnceleme başlatıldıİçişleri Bakanlığına saldırı girişimiyle ilgili sözleri tepkiye yol açtı! İnceleme başlatıldı
18 ilde PKK'ya yönelik 'Uyuyan Hücre' operasyonu! Onlarca kişi gözaltına alındı18 ilde PKK'ya yönelik 'Uyuyan Hücre' operasyonu! Onlarca kişi gözaltına alındı
İzmir'de polis memuru dehşet saçtı! Sokak ortasında kurşun yağdırdıİzmir'de polis memuru dehşet saçtı! Sokak ortasında kurşun yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti Buğra Kavuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

14 yaşındaki öğrenci okulda terör estirdi

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Metroda gördüğü iki çocuğun burnundaki piercingi çıkartmaya zorladı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.