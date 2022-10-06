Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından başlayan savaş, karşılıklı yaptırımlar, Rusya'daki kısmi seferberlik ilanı ve Rusya'nın 4 bölgeyi ilhakı tüm dünyanın gündemindeki önemli başlıklardan oldu. Sıcak bölgeden her geçen gün yeni ve kritik haberler gelmeye devam ederken tarafların bir müzakereye gidip gitmeyeceği de merak ediliyordu. Öte yandan savaşın hangi boyuta evrileceği konusu da dünyanın endişeyle takip ettiği gelişmeler arasındaydı. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yaptığı konuşmanın ardından Rusya'dan gelen yanıt bir kez daha dikkatleri bölgeye ve tarafların üzerine çekti. İşte detaylar...

"BİR DÜNYA SAVAŞI BAŞLATMA ÇAĞRISI"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, Avustralya merkezli bir enstitünün düzenlediği programda yaptığı konuşmada, Rusya’ya karşı NATO’nun önlem alması gerektiğine yönelik çağrısına cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu sözleri dünya savaşı başlatma çağrısı olarak nitelendirdi.

"TÜM DÜNYA LİDERLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKİR"

Peskov, "Zelenskiy’in bu açıklamalarına tüm dünya liderlerinin dikkat etmesi gerekir. Zelenskiy’in bu açıklamalarına özellikle ABD, AB ve İngiltere dikkat etmelidir. Bu tür açıklamalar öngörülemeyen korkunç sonuçlara yol açacak başka bir dünya savaşı başlatma çağrısından başka bir şey değildir" dedi.

ZELENSKİY NE DEMİŞTİ?

Zelenskiy söz konusu konuşmasında, "NATO ne yapmalı? Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimalini ortadan kaldırmalı. Böylece önleyici saldırıların ardından başlarına ne gelebileceğini bilsinler" ifadelerini kullanmış, NATO’nun, Rusya’dan önce önleyici saldırılar yapması gerektiğini belirtmişti. (İHA)

