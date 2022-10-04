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Zelenskiy kritik kararnameyi imzaladı! İlk paragrafındaki 'Putin' ifadesi...

04.10.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin her geçen gün sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den kritik bir hamle geldi. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşı müzakere etmenin imkansız olduğuna dair bir kararname imzaladı. Kararnamenin ilk paragrafında "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere yapılamaz" ifadesi yer aldı.

Zelenskiy kritik kararnameyi imzaladı! İlk paragrafındaki 'Putin' ifadesi...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından başlayan savaş, peş peşe yaptırım kararları, enerji krizi ve son olarak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgeyi ilhak ettiğini açıklaması tüm dünyanın yakından takip ettiği gelişmelerden oldu. Savaşın hangi boyuta geleceği ve müzakere konuları da gündemdeki yerini korumaya devam ederken son olarak Ukrayna'dan kritik bir hamle geldi.

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KARARNAMEYE İMZA ATTI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş konusunda Rusya Devlet Başkanı Putin ile müzakere edilmesinin mümkün olmadığına dair Ukrayna Milli Güvenlik Konseyinin hazırladığı kararnameye imza attı.

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Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Zelenskiy'nin ilgili kararı imzaladığı ve Rusya'nın, Ukrayna'nın topraklarını ilhak etmesine karşı alınacak tedbir maddelerini içeren; Ukrayna Milli Güvenlik Konseyinin 30 Eylül'de hazırladığı kararnamenin yürürlüğe girdiği bildirildi.

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"PUTİN İLE MÜZAKERE YAPILAMAZ"

Kararnamenin ilk paragrafında, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere yapılamaz." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarından geri çekilmesi için gereken adımların atılması, Rus askeri saldırılarının püskürtülmesi, Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi, ordunun daha fazla eğitim alması, savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve savunma imkanlarının artması için uluslararası desteğin sağlanması gibi alınacak tedbirleri içeren kararnamede, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna Verkhovna Rada (Meclis) Başkanı ve Ukrayna Başbakanı'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne (NATO) ortak başvuru metni onaylanmalıdır." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy Rusya Ukrayna savaşı
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